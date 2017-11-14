+6 °C
днем
+3 °C
ночью
14 ноября 2017 г. 20:05
73 580 пользователей
за 24 часа на сайте
60.19 +0.84
Курс ММВБ на 14 ноября 2017, 20:00
70.85 +1.57
Курс ММВБ на 14 ноября 2017, 20:00
16.47 -0.17
Курс ЦБ на 15 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Спорт

FIFA: самые дешёвые билеты на ЧМ-2018 распроданы полностью

Автор: Константин Сериков
15:27
  2788
Билеты четвёртой категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, полностью реализованы в ходе первой стадии продаж. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Соответственно, эти билеты не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди, которая стартует 16 ноября. По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщики купили более 622 тысяч билетов разных категорий. Всего поступило 3,4 млн заявок. Для распределения билетов была проведена случайная жеребьёвка, которая прошла в присутствии нотариуса, сообщается на сайте FIFA.
 
Большую часть заявок подали россияне. Билеты, доставшиеся иностранным покупателям, составляют 43% от общего числа. В первую десятку вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции. При этом сборные США, Китая, Израиля и Финляндии на ЧМ в России выступать не будут.
 
Как купить билет на ЧМ и что такое паспорт болельщика, читайте в материале Клопс.Ru. Российские чиновники планируют вести жёсткую борьбу со спекулянтами билетами на матчи мирового чемпионата. Для них предусмотрели миллионный штраф

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Чемпионат мира по футболу — 2018»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t9

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Чемпионат мира по футболу — 2018

Фото новости
В КГТУ в 2018 году раньше закончат учебный год из-за чемпионата мира по футболу
10.11.1716:50
  3103
Фото новости
В трёх институтах БФУ им. Канта перенесут каникулы из-за чемпионата мира по футболу
10.11.1713:56
  8556
Фото новости
Калининградским отельерам грозят санкции за необоснованно завышенные цены на время ЧМ-2018
09.11.1712:33
  3037

Главные темы дня

На сотню жителей — 14 парковочных мест: что предлагается в новых правилах застройки Калининграда
18:23
  1229
На сотню жителей — 14 парковочных мест: что предлагается в новых правилах застройки Калининграда
Калининградец дал взятку приставу, чтобы ему сняли запрет на выезд за пределы РФ
Фото горячей новости
16:22
  1857
FIFA: самые дешёвые билеты на ЧМ-2018 распроданы полностью
Фото горячей новости
15:27
  2753
В полиции рассказали, сколько человек погибло с начала года на дорогах области из-за превышения скорости
Фото горячей новости
13:55
  1758
Прокуратура: у Рудникова есть грин-карта США
Фото горячей новости
13:29
  6622

Лента новостей

Картинка
ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде
19:46
  159
Картинка
Мэрия: общественный транспорт пока не поедет по мостам на Остров
19:18
  421
Картинка
"Сцена не ремонтировалась 58 лет": стало известно, когда драмтеатр закроют на ремонт
19:08
  530
Картинка
Глава минприроды назвал три главные экологические проблемы Калининградской области
18:59
  616

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  11801
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9160
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo