FIFA: самые дешёвые билеты на ЧМ-2018 распроданы полностью

Билеты четвёртой категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, полностью реализованы в ходе первой стадии продаж. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).



Соответственно, эти билеты не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди, которая стартует 16 ноября. По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщики купили более 622 тысяч билетов разных категорий. Всего поступило 3,4 млн заявок. Для распределения билетов была проведена случайная жеребьёвка, которая прошла в присутствии нотариуса, сообщается на сайте FIFA.

Большую часть заявок подали россияне. Билеты, доставшиеся иностранным покупателям, составляют 43% от общего числа. В первую десятку вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции. При этом сборные США, Китая, Израиля и Финляндии на ЧМ в России выступать не будут.