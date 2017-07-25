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Увидеть большой футбол своими глазами: шесть вопросов о том, как попасть на матчи ЧМ-2018 в Калининграде

Автор: Константин Сериков
17:57
  2726 0
До старта чемпионата мира по футболу остаётся меньше года. До проведения жеребьёвки невозможно понять, болельщики из каких стран приедут в Калининград. Среди местных жителей наверняка найдутся те, кто захочет посетить матчи столь крупного турнира независимо от того, кто будет выступать на калининградском стадионе. Клопс.Ru разузнал, как и где рядовому калининградцу приобрести билеты на игры ЧМ-2018. 

1. Когда объявят старт продаж билетов?

Ожидается, что это может произойти в сентябре или в декабре, после проведения жеребьёвки. 

2. На какую категорию билетов могут рассчитывать калининградцы?

Билеты на матчи чемпионата мира делятся на четыре категории. Одна из них, четвёртая, будет только для хозяев турнира, то есть для всех россиян. 
 
По центру трибун разместятся зрители, купившие билеты самой дорогой, первой, категории, на краях секторов — второй. Третья категория — за воротами и в районе угловых флажков. Четвёртая — для местных зрителей, им предложат верхний ярус. Претендовать калининградцы вправе на места любой категории, но четвёртая — самая дешёвая.

3. По какой цене будут продавать билеты для калининградцев?

Во время последних двух чемпионатов мира для местных болельщиков вводили отдельные цены, чтобы повысить посещаемость стадионов и ради популяризации футбола. Российский чемпионат продолжит эту тенденцию. Минимальная стоимость на все калининградские матчи четвёртой зрительской категории уже объявлена — 1280 рублей. За эту цену, вероятнее всего, можно будет попасть на верхний ярус возле угловой отметки. Чем дороже билет, тем удобнее место на трибуне. Если билеты будут раскупаться плохо, то по примеру Кубка конфедераций организаторы пойдут на значительное снижение стоимости. 
 
Для российских резидентов выделят минимум 350 000 билетов. Билеты других категорий будут доступны всем болельщикам по цене от $105. 
 

4. Как и где можно будет купить билеты?

Зарезервировать самые дорогие места в VIP-ложе можно уже сейчас. Предзаказ доступен по ссылке. Посещение одной игры обойдётся болельщику от 850 долларов. 
 
Для всех остальных планируется продавать билеты по следующему сценарию. Первая стадия — лотерея на сайте FIFA, где любой желающий после начала продаж сможет подать заявку на посещение матча. Лотереей такую форму реализации называют потому, что желающих купить билет на футбол в мире всегда больше, нежели мест на трибунах. Поэтому после получения всех заявок проводят слепой жребий. 
 
После декабрьской жеребьёвки ЧМ-2018 болельщики подают заявки на сайте FIFA на матчи, которые они хотят посмотреть.
 
Заключительный этап продаж билетов проводится за несколько месяцев до старта турнира, то есть в 2018 году. Болельщики, которые выиграли свои билеты в лотерею, смогут их получить в Центре продажи билетов FIFA, который откроется в Калининграде. Если билеты останутся, их можно будет купить.
 
Все подробности, в том числе дата старта продаж, в ближайшее время будут доступны по ссылке .

5. Что такое паспорт болельщика и нужен ли он калининградцам? 

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя — выдаётся бесплатно. Такую карту должен получить каждый болельщик после приобретения билета на матч. FAN ID в совокупности с входным билетом обеспечит быстрый проход на стадион. 

6. Когда в Калининграде пройдут матчи чемпионата мира и кто сыграет на нашем новом стадионе?

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах 11 городов страны. Помимо Калининграда, игры примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.
 
В нашем городе игры пройдут 16, 22, 25 и 28 июня. Последние три начнутся в 20:00 по местному времени, первая — в 21:00.
 
Кто конкретно сыграет на стадионе "Калининград", до декабрьской жеребьёвки будет неизвестно. Мы примем по две команды из групп D, E, B и G. Сборная России совершенно точно не сыграет в нашем городе в рамках ЧМ-2018.
 

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