Для спекулянтов билетами на ЧМ-2018 хотят ввести штрафы до 1 млн рублей

Для спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018 хотят ввести штрафы в размере до 1 млн рублей. Как сообщают "Ведомости" , распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительственный законопроект предполагает поправки в КоАП, которые установят административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата. Как отмечается в пояснении, "принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира и создать систему предотвращения нарушений продажи входных билетов".

За незаконную продажу билетов на матчи или документов, предполагающих получение билетов без заключения договора с FIFA либо уполномоченными организациями, и за изменение установленной стоимости билетов введут штрафы в размере от 20–25-кратной стоимости входного билета, который стал предметом правонарушения. Для граждан эта сумма будет не менее 50 тыс. рублей, для должностных лиц — не менее 150 тыс. рублей. Частных предпринимателей будут штрафовать или приостанавливать деятельность на 90 суток. Наказание для юридических лиц будет заключаться в приостановке деятельности на тот же срок или в штрафе размером от 500 тыс. до 1 млн рублей.