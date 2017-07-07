Гендиректор "Балтики" не исключил до осени появления новых футболистов в команде

Генеральный директор ФК "Балтика" Тимур Лепсая не исключил появления новых игроков до сентября. Об этом руководитель команды сообщил корреспонденту Клопс.Ru.

Лепсая отметил, что трансферное окно закрывается 31 августа, поэтому новости по переходу в "Балтику" новых футболистов ещё возможны.

"Теоретически появление новых игроков возможно. Наша селекционная работа не останавливается ни на минуту, все 365 дней в году мы находимся в поисках игроков", — отметил Лепсая.



В летнее межсезонье в состав "Балтики" вошли 11 новичков. Кроме того, В летнее межсезонье в состав "Балтики" вошли 11 новичков. Кроме того, удалось договориться с ФК "Ростов" о продлении аренды одного из лидеров — Дмитрия Скопинцева.



Согласно данным официального сайта клуба, сейчас в распоряжении тренерского штаба находятся 24 футболиста. Это вратари Илья Лантратов и Евгений Помазан, защитники Владислав Крючков, Виталий Каленкович, Валерий Почивалин, Арсений Логашов, Михаил Рыбалко, Павел Степанец, Иван Черенчиков, Искандар Джалилов и Никита Тимошин, полузащитники Артемий Малеев, Кирилл Родионов, Александр Шешуков, Дмитрий Захаров, Виктор Свежов, Алишер Джалилов, Станислав Причиненко, Дмитрий Скопинцев и Алексей Волков, а также нападающие Александр Подбельцев, Кирилл Погребняк, Сенин Себаи и Александр Касьян.