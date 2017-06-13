Стали известны соперники "Балтики" в первенстве ФНЛ (карта)

В Москве на собрании клубов футбольной национальной лиги одобрили проект календаря первенства по футболу среди команд второго по силе турнира в России. Об этом сообщается на сайте ФНЛ.
Калининградская "Балтика" начнёт сезон 8 июля выездной игрой с "Тюменью". Первая домашняя встреча калининградцев состоится 15 июля с "Сибирью".
Всего "Балтике" предстоит в рамках чемпионата совершить 19 вылетов в 18 городов: Москву, Санкт-Петербург (дважды), Владивосток, Нижний Новгород, Курск, Самару, Томск, Краснодар, Волгоград, Химки, Астрахань, Воронеж, Ярославль, Красноярск, Тюмень, Новосибирск, Оренбург и Тамбов.
Карта: Клопс.Ru
Отметим, что по спортивному принципу ФНЛ должна была покинуть команда "Луч-Энергия" из Владивостока. Но у вышедшей с третьего по силе дивизиона команды ФК "Чита" не нашлось финансирования. Таким образом, избежать дальневосточных выездов "Балтики" в новом сезоне не получится. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.
Турнир возобновится 4 марта 2018 года, а заключительный тур чемпионата намечен на 12 мая. Переходные матчи с командами РФПЛ — на 17 и 20 мая. Таким образом, у клубов нашей лиги будет лишний день на подготовку к "стыкам", поскольку чемпионат России среди команд РФПЛ завершится 13 мая. Этот вопрос для "Балтики" актуальный, так как наша команда собирается бороться за выход в премьер-лигу, возможно, именно через стыковые матчи.
Большая часть туров в ФНЛ пройдёт в выходные дни.
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