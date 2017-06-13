Калининградская "Балтика" подписала контракты с четырьмя новыми игроками
Тренировка "Балтики"
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Состав калининградской "Балтики" пополнили четыре новых футболиста, а с двумя уже играющими соглашения продлены на будущий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Среди новичков — бывший футболист "Амкара" — 32-летний Иван Черевченко, 26-летний экс-динамовец Виктор Свежов, воспитанник таджикского футбола Алишер Джалилов, а также двухкратный обладатель кубка России в составе московского "Локомотива" Арсений Логашов.
Также "Балтика" подписала соглашения с действующими футболистами команды — 34-летним Александром Шешуковым и Виталием Каленковичем.
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