Калининградская "Балтика" подписала контракты с четырьмя новыми игроками

Состав калининградской "Балтики" пополнили четыре новых футболиста, а с двумя уже играющими соглашения продлены на будущий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Среди новичков — бывший футболист "Амкара" — 32-летний Иван Черевченко, 26-летний экс-динамовец Виктор Свежов, воспитанник таджикского футбола Алишер Джалилов, а также двухкратный обладатель кубка России в составе московского "Локомотива" Арсений Логашов.



Также "Балтика" подписала соглашения с действующими футболистами команды — 34-летним Александром Шешуковым и Виталием Каленковичем.