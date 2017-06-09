Цымбал и Барановский вне игры: "Балтика" не продлила контракты с двумя калининградскими футболистами

Калининградская "Балтика" не стала подписывать контракты с двумя местными футболистами — полузащитником Евгением Цимбалом и вратарём Михаилом Барановским. Об этом Клопс.Ru сообщил исполнительный директор клуба Андрей Кляшторный.



"Ребятам не предложили новые контракты, а у Миши Барановского травма, ему предстоит операция. Все мы помним, как он в конце сезона выручал, когда ему дали шанс, но получил травму", — отметил Кляшторный.



Ещё два домашних игрока "Балтики", по словам Кляшторного, Владислав Крючков и Виталий Каленкович, остаются в команде на будущий сезон.



Согласно данным официального сайта "Балтики", в команде не значится ни одного вратаря. Московская пресса сватала в Калининград экс-голкипера столичного "Локомотива" Илью Абаева.