"Балтика" подписала контракты с четырьмя игроками
В ФК "Балтика" подписали контракты с четырьмя футболистами, двое из которых – новички. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Впервые за калининградцев сыграют Александр Касьян и Павел Степанец. Оба ранее выступали за ФК "Факел".
Кроме того, подписаны контракты с уже игравшими в минувшем сезоне за балтийцев Станиславом Причиненко и Никитой Тимошиным. Ранее они выступали в нашей команде на правах аренды.
Со всеми футболистами контракты заключены на год, с возможным продлением на ещё один сезон.
Новый чемпионат в ФНЛ стартует через месяц, 8 июля. "Балтика" готовится к нему
на сборах в Москве.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.