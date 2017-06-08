"Балтика" подписала контракты с четырьмя игроками

В ФК "Балтика" подписали контракты с четырьмя футболистами, двое из которых – новички. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

Впервые за калининградцев сыграют Александр Касьян и Павел Степанец. Оба ранее выступали за ФК "Факел".

Кроме того, подписаны контракты с уже игравшими в минувшем сезоне за балтийцев Станиславом Причиненко и Никитой Тимошиным. Ранее они выступали в нашей команде на правах аренды.

Со всеми футболистами контракты заключены на год, с возможным продлением на ещё один сезон.