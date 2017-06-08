В Москве футболисты "Балтики" начали подготовку к новому сезону

Футболисты калининградской "Балтики" в четверг, 8 июня, начали подготовку к новому сезону. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе команды.



Сборы коллектив Игоря Черевченко проводит в Москве на базе спорткомплекса "Октябрь". Там команда будет тренироваться до 26 июня.



В распоряжении главного тренера Игоря Черевченко сейчас находится 26 игроков, в том числе большая группа потенциальных новичков. Помимо участия в тренировочном процессе, им предстоит пройти углублённый медицинский осмотр.



Во время сбора запланировано провести три товарищеских матча — 15, 20 и 26 июня. Соперники пока не озвучиваются. Новый сезон Футбольной национальной лиги стартует 8 июля.