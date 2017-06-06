"Балтика" пытается заполучить самого забивного форварда ФНЛ последних двух лет

Калининградский футбольный клуб "Балтика" интересуется одним из самых забивных форвардов последних лет в ФНЛ Хасаном Мамтовым из "Тюмени", а также Виктором Свежовым из "Факела". Об этом пишет портал "Спортбокс"

33-летний Хасан Мамтов за два последних года забил в ФНЛ 38 мячей. В сезоне 2015/2016 капитан "Тюмени" разделил первое место в гонке бомбардиров с Артёмом Делькиным и Максимом Житневым, а в минувшем с 23 мячами всего на один отстал от динамовца Кирилла Панченко. Сам игрок в интервью столичным журналистам сообщил, что контракт с "Балтикой" пока не подписан.

Также издание сообщает о переговорах калининградского клуба с полузащитником "Факела" Виктором Свежовым. Бывший игрок "Динамо" подтвердил этот факт, однако также заметил, что пока о его переходе говорить рано. В пресс-службе "Балтики" Клопс.Ru сообщили, что пока ни один новый игрок состав команды не пополнил.

"Круг потенциальных новичков определён, но решение о подписании контракта будет принято после углублённого медицинского осмотра", — пояснил пресс-атташе команды Сергей Кандалов.