"Балтика" пытается заполучить самого забивного форварда ФНЛ последних двух лет

Калининградский футбольный клуб "Балтика" интересуется одним из самых забивных форвардов последних лет в ФНЛ Хасаном Мамтовым из "Тюмени", а также Виктором Свежовым из "Факела". Об этом пишет портал "Спортбокс"
.
33-летний Хасан Мамтов за два последних года забил в ФНЛ 38 мячей. В сезоне 2015/2016 капитан "Тюмени" разделил первое место в гонке бомбардиров с Артёмом Делькиным и Максимом Житневым, а в минувшем с 23 мячами всего на один отстал от динамовца Кирилла Панченко. Сам игрок в интервью столичным журналистам сообщил, что контракт с "Балтикой" пока не подписан.
Также издание сообщает о переговорах калининградского клуба с полузащитником "Факела" Виктором Свежовым. Бывший игрок "Динамо" подтвердил этот факт, однако также заметил, что пока о его переходе говорить рано. В пресс-службе "Балтики" Клопс.Ru сообщили, что пока ни один новый игрок состав команды не пополнил.
"Круг потенциальных новичков определён, но решение о подписании контракта будет принято после углублённого медицинского осмотра", — пояснил пресс-атташе команды Сергей Кандалов.
В минувшем сезоне у "Балтики" возникали проблемы с реализацией голевых моментов. Об этом много раз говорил и тренер Игорь Черевченко. Зимой пригласили легионера из Буркина Фасо Гафара
, но и он не часто поражал ворота соперников.
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