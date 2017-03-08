В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
-3 °C
ночью
08 марта 2017 г. 13:53
55 702 пользователей
за 24 часа на сайте
58.18 -0.01
Курс ММВБ на 08 марта 2017, 13:00
61.51 -0.07
Курс ММВБ на 08 марта 2017, 13:00
14.31 0.0
Курс ЦБ на 09 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Спорт

Чувство драйва и игровая практика: именитые новички "Балтики" рассказали, почему перешли в предпоследнюю команду ФНЛ

Автор: Константин Сериков
09:54
  1167 0
  • Фото: ФК "Балтика"
Фото: ФК "Балтика"
Футбольная команда "Балтика" основательно укрепилась перед финишной прямой первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2016/17. Спасать калининградский клуб, находящийся на предпоследнем месте во второй по значимости лиге отечественного футбола, приехали несколько игроков, выступающих в клубах российской премьер-лиги. Обновленной команде предстоит решить сложную задачу — сохранить прописку "Балтике" в ФНЛ. О мотивации переезда в Калининград новичков раcспросил корреспондент Клопс.Ru.
 

Хочу показать себя тренеру..."Ростова"

"Лично моя мотивация — возможность проявить себя и доказать свою необходимость тренерскому штабу "Ростова", откуда я приехал, — говорит новоявленный защитник "Балтики" Дмитрий Скопинцев. — Я знал куда перехожу, и сейчас перед нами стоит серьезная задача — подняться на пять позиций, мы будем стремиться к ее выполнению, и когда у нас это получится, уверен, весь Калининград будет просто счастлив".
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Когда приглашали, не знал, на каком месте "Балтика"

Вратарь команды Евгений Фролов признается, что, когда поступило приглашение из Калининграда, даже не знал, какое место в турнирной таблице занимает его будущая команда.
 
"Основная мотивация — помочь новой команде, надеюсь, что мы сможем выполнить поставленную задачу. В команде противоречий нет, работаем общим коллективом, мы ребята взрослые и опытные, друг другу помогаем", — отметил Фролов.
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Искал драйва

Полузащитник Илья Кухарчук, перешедший в "Балтику" из "Енисея" искал драйва и хочет доказать, в первую очередь себе, что достоин играть на высоком уровне.
 
"Всегда интересно играть в команде, которая борется за определенные задачи, и это вне зависимости от дивизиона. Сейчас у нас много команд, даже в премьер-лиге, которые ни за что, по сути, не сражаются, а тут такая сложно выполнимая задача появилась — остаться в ФНЛ".
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Не хотел сидеть на лавке

Пожалуй, самый известный и титулованный футболист, которого подписала "Балтика" минувшей зимой, стал экс-игрок московских "Спартака" и "Локомотива" Александр Шешуков. Футболист выступал и за различные сборные России, но в последнее время, когда он играл за тульский "Арсенал", дела пошли не так удачно и тренер перестал рассчитывать на Александра.
 
"Мотивацию всегда можно найти. Я приехал в Калининград не для того, чтобы только поддерживать свою игровую форму, хотя практика для меня очень важна. Из "Балтики" поступило очень конкретное предложение и я согласился, несмотря на турнирное положение, учитывая, что тренерский штаб мне знаком по "Локомотиву", — рассказал футболист.
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Про "Балтику" прежде вообще не слышал, но играть поехал

Первыми впечатлениями поделился и легионер "Балтики" из Буркина-Фасо Гафар Сирима, которого зимой сватали и в ЦСКА, и во французские клубы. Но оказался он в Калининграде.
 
"Хороший город, отличная команда, тренер проводит занимательные тренировки, мне лично очень интересно тут оказаться, хотя раньше про "Балтику" я ничего не слышал. Как нападающий буду стремиться забивать как можно больше голов", — отметил Сирима.
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
 
Отметим, посмотреть на первую игру калининградской команды в 2017 году во главе с новым тренером Игорем Черевченко можно 8 марта. Начало игры в 15:00. Нашим соперником будет "Волгарь" из Астрахани. Вход для женщин и детей до 16 лет бесплатный. В перерыве матча будет показан видеоролик с фотографиями десяти победительниц предварительного этапа конкурса "Мисс Балтика", который проводится совместно с Клопс.Ru.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
07 марта 201717:27
  16891 0
Восемь мартовских котов: спецпроект Клопс.Ru к Международному женскому дню
"Почта России" начнёт торговать колбасой и макаронами через каталоги
Фото горячей новости
07 марта 201721:57
  1472 2
Шоколад, черника, рис: названы 10 продуктов, которые можно есть на ночь
Фото горячей новости
07 марта 201720:09
  5057 0
"Создавать то, чего еще нет в продаже": в Калининграде из школьников воспитывают гениев
Фото горячей новости
07 марта 201714:00
  3023
В Калининграде пошли под суд убийцы директора Кобера
Фото горячей новости
07 марта 201712:26
  6578 0

Лента новостей

Картинка
В центре Багратионовска столкнулись четыре автомобиля (фото)
13:48
  58 0
Картинка
США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции
13:21
  180 0
Картинка
Учёные выяснили, каких женщин мужчины считают идеальными
12:54
  902 0
Картинка
Глава МИД КНР заявил об "историческом максимуме" доверия в отношениях с Россией
12:29
  287 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4582 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1728 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo