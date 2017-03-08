Чувство драйва и игровая практика: именитые новички "Балтики" рассказали, почему перешли в предпоследнюю команду ФНЛ

Футбольная команда "Балтика" основательно укрепилась перед финишной прямой первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2016/17. Спасать калининградский клуб, находящийся на предпоследнем месте во второй по значимости лиге отечественного футбола, приехали несколько игроков, выступающих в клубах российской премьер-лиги. Обновленной команде предстоит решить сложную задачу — сохранить прописку "Балтике" в ФНЛ. О мотивации переезда в Калининград новичков раcспросил корреспондент Клопс.Ru.

Хочу показать себя тренеру..."Ростова"

"Лично моя мотивация — возможность проявить себя и доказать свою необходимость тренерскому штабу "Ростова", откуда я приехал, — говорит новоявленный защитник "Балтики" Дмитрий Скопинцев. — Я знал куда перехожу, и сейчас перед нами стоит серьезная задача — подняться на пять позиций, мы будем стремиться к ее выполнению, и когда у нас это получится, уверен, весь Калининград будет просто счастлив".

Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Когда приглашали, не знал, на каком месте "Балтика"

Вратарь команды Евгений Фролов признается, что, когда поступило приглашение из Калининграда, даже не знал, какое место в турнирной таблице занимает его будущая команда.

"Основная мотивация — помочь новой команде, надеюсь, что мы сможем выполнить поставленную задачу. В команде противоречий нет, работаем общим коллективом, мы ребята взрослые и опытные, друг другу помогаем", — отметил Фролов.

Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Искал драйва

Полузащитник Илья Кухарчук, перешедший в "Балтику" из "Енисея" искал драйва и хочет доказать, в первую очередь себе, что достоин играть на высоком уровне.

"Всегда интересно играть в команде, которая борется за определенные задачи, и это вне зависимости от дивизиона. Сейчас у нас много команд, даже в премьер-лиге, которые ни за что, по сути, не сражаются, а тут такая сложно выполнимая задача появилась — остаться в ФНЛ".

Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Не хотел сидеть на лавке

Пожалуй, самый известный и титулованный футболист, которого подписала "Балтика" минувшей зимой, стал экс-игрок московских "Спартака" и "Локомотива" Александр Шешуков. Футболист выступал и за различные сборные России, но в последнее время, когда он играл за тульский "Арсенал", дела пошли не так удачно и тренер перестал рассчитывать на Александра.

"Мотивацию всегда можно найти. Я приехал в Калининград не для того, чтобы только поддерживать свою игровую форму, хотя практика для меня очень важна. Из "Балтики" поступило очень конкретное предложение и я согласился, несмотря на турнирное положение, учитывая, что тренерский штаб мне знаком по "Локомотиву", — рассказал футболист.

Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Про "Балтику" прежде вообще не слышал, но играть поехал

Первыми впечатлениями поделился и легионер "Балтики" из Буркина-Фасо Гафар Сирима, которого зимой сватали и в ЦСКА, и во французские клубы. Но оказался он в Калининграде.

"Хороший город, отличная команда, тренер проводит занимательные тренировки, мне лично очень интересно тут оказаться, хотя раньше про "Балтику" я ничего не слышал. Как нападающий буду стремиться забивать как можно больше голов", — отметил Сирима.

Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук

Отметим, посмотреть на первую игру калининградской команды в 2017 году во главе с новым тренером Игорем Черевченко можно 8 марта. Начало игры в 15:00. Нашим соперником будет "Волгарь" из Астрахани. Вход для женщин и детей до 16 лет бесплатный. В перерыве матча будет показан видеоролик с фотографиями десяти победительниц предварительного этапа конкурса "Мисс Балтика", который проводится совместно с Клопс.Ru.