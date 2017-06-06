"Балтика" подписала контракт с бывшим игроком московского "Спартака"

В составе калининградской "Балтики" с нового сезона будет выступать бывший игрок московского "Спартака" Камалутдин Ахмедов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



31-летний Ахмедов играет на позиции защитника. Он является воспитанником дагестанского футбола и успел поиграть в семи командах. Два года (с 2002 по 2004 г.) выступал за "Спартак". Последним клубом Ахмедова была "Тюмень".