"Балтика" подписала контракт с бывшим игроком московского "Спартака"
В составе калининградской "Балтики" с нового сезона будет выступать бывший игрок московского "Спартака" Камалутдин Ахмедов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
31-летний Ахмедов играет на позиции защитника. Он является воспитанником дагестанского футбола и успел поиграть в семи командах. Два года (с 2002 по 2004 г.) выступал за "Спартак". Последним клубом Ахмедова была "Тюмень".
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