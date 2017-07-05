Полузащитник Дмитрий Скопинцев продолжит играть за "Балтику" в новом сезоне
Один из лидеров футбольной "Балтики" полузащитник Дмитрий Скопинцев продолжит выступать за калининградскую команду. Об этом Клопс.Ru стало известно во время проходящей встречи игроков клуба с болельщиками.
Скопинцев перешёл на правах аренды в "Балтику" зимой из ФК "Ростов". Почти сразу он влюбил в себя фанатов клуба и многие переживали, что нет информации о продолжении карьеры Скопинцева в "Балтике".
Уже в ближайшую субботу стартует новый сезон
в ФНЛ. В первом туре "Балтика" сыграет на выезде с ФК "Тюмень".
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