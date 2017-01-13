Застройщик рассказал, когда на стадионах к ЧМ-2018 начнут засевать поля
Поля на семи стадионах, которые строятся к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, начнут оформлять уже весной 2017 года. С таким заявлением выступил руководитель компании — застройщика калининградского стадиона "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов, пишет ТАСС.
"Нам нужно весной закончить монтаж металлоконструкций по всем стадионам. Мы должны выйти из чаши, чтобы приступить к работе по устройству футбольных полей — засеять, чтобы они проросли, укрепилась корневая система", — заявил Милованов, добавив, что полями будут заниматься российские компании при участии международных консультантов.
"В зависимости от технологии, насыщения самого "пирога" и каких-то нюансов, временные рамки могут меняться, но в мае все уже должны начать работу над полями. Это крайний срок", — добавил застройщик.
Напомним, в декабре на стадионе к ЧМ-2018 установили
последний угловой блок покрытия. Ранее стало известно, что калининградский стадион к ЧМ-2018 отдаду
т в ведение региона только в 2019 году.
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