Застройщик рассказал, когда на стадионах к ЧМ-2018 начнут засевать поля

Поля на семи стадионах, которые строятся к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, начнут оформлять уже весной 2017 года. С таким заявлением выступил руководитель компании — застройщика калининградского стадиона "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов, пишет ТАСС.



"Нам нужно весной закончить монтаж металлоконструкций по всем стадионам. Мы должны выйти из чаши, чтобы приступить к работе по устройству футбольных полей — засеять, чтобы они проросли, укрепилась корневая система", — заявил Милованов, добавив, что полями будут заниматься российские компании при участии международных консультантов.



"В зависимости от технологии, насыщения самого "пирога" и каких-то нюансов, временные рамки могут меняться, но в мае все уже должны начать работу над полями. Это крайний срок", — добавил застройщик.



Напомним, в декабре на стадионе к ЧМ-2018 Напомним, в декабре на стадионе к ЧМ-2018 установили последний угловой блок покрытия. Ранее стало известно, что калининградский стадион к ЧМ-2018 отдаду т в ведение региона только в 2019 году.