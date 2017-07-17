Президент Польши утвердил поправки, разрешающие снести 500 советских памятников

Президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону о декоммунизации, которые позволят снести около 500 памятников советским солдатам. Об этом сообщается
на официальном сайте президента.
В июне поправки принял польский сейм. Позже их одобрил сенат Польши. Закон вступит в силу через три месяца после подписания.
Согласно поправкам, памятники, "одобряющие коммунизм", должны демонтировать в течение года после вступления закона в силу. В Польше около 490 советских мемориалов. 250 памятников посвящены Красной армии. Также по новым правилам запрещается называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи.
В июне депутаты сейма проголосовали
за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос части памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. В МИД РФ назвали
законопроект кощунственным и заявили, что он обострит отношения двух стран. Польский музей холодной войны "Подборско 3001" выразил желание
принять демонтированные памятники.
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