Президент Польши утвердил поправки, разрешающие снести 500 советских памятников

Президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки к закону о декоммунизации, которые позволят снести около 500 памятников советским солдатам. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В июне поправки принял польский сейм. Позже их одобрил сенат Польши. Закон вступит в силу через три месяца после подписания.

Согласно поправкам, памятники, "одобряющие коммунизм", должны демонтировать в течение года после вступления закона в силу. В Польше около 490 советских мемориалов. 250 памятников посвящены Красной армии. Также по новым правилам запрещается называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи.