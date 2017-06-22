В Польше приняли законопроект о сносе памятников советским воинам

В Польше депутаты сейма проголосовали за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС.



Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Новый закон говорит, что мемориалы "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Исключение сделают для памятников на кладбищах или территории других захоронений, объектов, которые не выставлены на всеобщее обозрение или же демонстрируются в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесённые в реестр памятников архитектуры.



Опальные мемориалы собираются снести в течение года после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.