В Польше приняли законопроект о сносе памятников советским воинам

В Польше депутаты сейма проголосовали за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС.
Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Новый закон говорит, что мемориалы "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Исключение сделают для памятников на кладбищах или территории других захоронений, объектов, которые не выставлены на всеобщее обозрение или же демонстрируются в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесённые в реестр памятников архитектуры.
Опальные мемориалы собираются снести в течение года после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.
Стоит отметить, что сегодня в польском городе Миколине открывается отреставрированный памятник советским воинам, форсировавшим Одер в 1945 году.
Памятник был приведён в порядок польской общественной организацией "Курск" при поддержке россиян, собравших средства на восстановление. Как раньше заявлял ТАСС
лидер польского движения "Курск" Ежи Тыц, который занимался восстановлением мемориала, "этот закон не должен затронуть наш объект, но как будет на самом деле, сейчас сказать сложно".
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