Делегация из Калининграда откроет в Польше отреставрированный монумент советским воинам
В четверг, 22 июня, в польском городе Миколине открывается отреставрированный памятник советским воинам, форсировавшим Одер в 1945 году. Об этом сообщает "РИА Новости".
В торжественной церемонии примут участие калининградцы, которые помогали с реставрацией.
"Памятник был приведён в порядок польской общественной организацией "Курск" при поддержке россиян, собравших средства на восстановление", — рассказали активисты общества. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил и лидер движения "Курск" Ежи Тыц.
Напомним, ремонт памятника стал возможен благодаря финансовой поддержке калининградцев и фондов из России
и Польши. Лидер "Курска" отметил, что местные жители активно помогали строительными материалами. В августе 2016 года активисты общества "Курск" отремонтировали памятник советским танкистам, находящийся неподалёку от Щецина. В июле того же года сообщалось о том, что калининградцы и поляки собирали деньги и стройматериалы на реконструкцию памятника красноармейцам в городе Миколине.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.