Делегация из Калининграда откроет в Польше отреставрированный монумент советским воинам

В четверг, 22 июня, в польском городе Миколине открывается отреставрированный памятник советским воинам, форсировавшим Одер в 1945 году. Об этом сообщает "РИА Новости".



В торжественной церемонии примут участие калининградцы, которые помогали с реставрацией.



"Памятник был приведён в порядок польской общественной организацией "Курск" при поддержке россиян, собравших средства на восстановление", — рассказали активисты общества. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил и лидер движения "Курск" Ежи Тыц.