В Польше активисты отремонтировали памятник красноармейцам, форсировавшим Одер

В Польше активисты из сообщества "Курск", которое занимается восстановлением мемориалов Красной армии, отремонтировали находящийся у посёлка Миколин памятник советским солдатам. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на лидера организации Ежи Тыца.

"Когда два года назад мы поехали осмотреть этот мемориал, то нашли его в ужасающем техническом состоянии. Несмотря на обязанность следить за этим объектом, местные власти этого не делали. Он превращался в руины. Со временем разрушение памятника стало бы для чиновников основанием, чтобы просто снести его, – рассказал активист. – Ремонт памятника продолжался более года, учитывая, что одновременно мы занимались восстановлением еще пяти советских монументов и трех кладбищ".

Ремонт памятника, который Тыц назвал самым большим в Польше мемориалом, установленным за пределами воинских захоронений, стал возможен благодаря финансовой поддержке калининградцев и фондов из России и Польши. Лидер "Курска" отметил, что местные жители активно помогали строительными материалами.

По словам активиста, поправки к закону о декоммунизации не должны затронуть восстановленный мемориал. Верховный суд Польши уже выносил решение, согласно которому памятник не пропагандирует коммунизм.