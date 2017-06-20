В Польше активисты отремонтировали памятник красноармейцам, форсировавшим Одер

В Польше активисты из сообщества "Курск", которое занимается восстановлением мемориалов Красной армии, отремонтировали находящийся у посёлка Миколин памятник советским солдатам. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на лидера организации Ежи Тыца.
"Когда два года назад мы поехали осмотреть этот мемориал, то нашли его в ужасающем техническом состоянии. Несмотря на обязанность следить за этим объектом, местные власти этого не делали. Он превращался в руины. Со временем разрушение памятника стало бы для чиновников основанием, чтобы просто снести его, – рассказал активист. – Ремонт памятника продолжался более года, учитывая, что одновременно мы занимались восстановлением еще пяти советских монументов и трех кладбищ".
Ремонт памятника, который Тыц назвал самым большим в Польше мемориалом, установленным за пределами воинских захоронений, стал возможен благодаря финансовой поддержке калининградцев и фондов из России и Польши. Лидер "Курска" отметил, что местные жители активно помогали строительными материалами.
По словам активиста, поправки к закону о декоммунизации не должны затронуть восстановленный мемориал. Верховный суд Польши уже выносил решение, согласно которому памятник не пропагандирует коммунизм.
В августе 2016 года активисты общества "Курск" отремонтировали
памятник советским танкистам, находящийся неподалёку от Щецина. В июле того же года сообщалось о том, что калининградцы и поляки собирали деньги
и стройматериалы на реконструкцию памятника красноармейцам в посёлке Миколин.
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