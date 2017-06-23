МИД РФ: кощунственный законопроект о сносе памятников обострит российско-польские отношения

В МИД РФ считают, что дату для принятия законопроекта о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и, соответственно, о сносе советских памятников (22 июня) выбрали не случайно. Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства.



"С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовёшь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях", — говорится в сообщении МИД.