МИД РФ: кощунственный законопроект о сносе памятников обострит российско-польские отношения
В МИД РФ считают, что дату для принятия законопроекта о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и, соответственно, о сносе советских памятников (22 июня) выбрали не случайно. Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства.
"С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовёшь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях", — говорится в сообщении МИД.
Напомним, в Польше депутаты сейма проголосовали за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя
в названиях зданий и объектов. Нововведения предполагают, что в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах. Не скрывается, что главный удар будет нанесён по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ — от тотального истребления.
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