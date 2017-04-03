Генпрокуратура Польши: российские диспетчеры спровоцировали авиакатастрофу самолёта Качиньского

Польская генеральная прокуратура выдвинула официальные обвинения против российских диспетчеров, которые дежурили в день падения президентского самолёта под Смоленском. Об этом пишет Лента.Ru.



Кроме того, виновным в катастрофе считается "третье лицо", которое находилось в башне управления полётами. Фигурирует формулировка об "умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском". Варшава намерена требовать от России правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.



Ранее межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов — в частности, решение экипажа не уходить на запасной аэродром.



Самолёт президента Леха Качиньского, который летел в Смоленск с целью участия в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам Катыни, разбился утром 10 апреля 2010 года на подлёте к аэродрому Северный. Президент и 95 пассажиров погибли на месте аварии.



Обвинения против российских диспетчеров Обвинения против российских диспетчеров уже звучали в 2015 году. Их собирались допросить в качестве подозреваемых, однако потом отказались от этой идеи.