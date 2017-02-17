НАТО подключится к расследованию крушения самолёта Качиньского под Смоленском

Североатлантический альянс присоединится к расследованию причин крушения самолёта Качиньского под Смоленском. Об этом сообщает РИА "Новости"
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Как заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, польские власти рассчитывают от НАТО на помощь в получении информации о катастрофе и проведении специализированных исследований, которые по техническим причинам невозможности сделать в Польше. Детали сотрудничества Варшава обсудит с руководством альянса в ближайшее время.
Самолёт президента Леха Качиньского рухнул под Смоленском в 2010 году. Погибли 88 человек, в том числе представители высшего руководства страны. Ранее власти Польши неоднократно выражали
недовольство ходом расследования причин трагедии.
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