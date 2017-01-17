Еврокомиссия отказалась оплатить строительство забора между Литвой и Калининградской областью

В Еврокомиссии не собираются финансировать строительство забора, который Литва хочет возвести на границе с Калининградской областью. Как пояснила представитель ЕК по миграции и внутренним делам Тове Эрнст, поскольку организация не участвует в финансовой поддержке подобных мероприятий. Об этом пишет РИА
"Новости
".
"Это внешняя граница шенгенской зоны, Литва отвечает за обустройство границы и выделение средств для этого, — сказала Эрнст. — Мы не финансируем строительство заборов как таковых".
Напомним, 14 января Литва заявила,
что построит на границе с Калининградской областью 135-километровый забор. Комментируя это заявление, врио губернатора области Антон Алиханов отметил
, что наш регион даже может предоставить для забора кирпич. При этом в Литве говорят, что это будет "проволочный забор высотой в 2,5 метра протяжённостью 45 километров". Строительство запланировано на весну.
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