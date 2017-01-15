Алиханов: Если Литва соберется строить стену, мы готовы поставлять ей кирпич

Инициативу Литвы о строительстве 135 километровой стены на границе с Калининградской областью прокомментировал врио главы региона Антон Алиханов в своем интервью телеканалу "Россия24" в воскресенье, 15 января.

По его словам, новость о строительстве стены является либо неверной интерпретацией информации, либо попыткой литовской стороны произвести впечатление на СМИ. С точки зрения Алиханова, речь идёт о техническом усилении границы для предотвращения контрабанды.

"Какой-либо официальной информации у нас от коллег пока нет, но, я думаю, речь идет о техническом усилении участка границы. Да, действительно, контрабанда – это проблема, но в последние годы она становится всё меньше и меньше. Нас она тоже беспокоит. Есть такие проявления и с литовской, и с нашей стороны. Но я не думаю, что за 3,5 млн евро можно построить 135 километров стены, о которой появилась информация", - отметил врио губернатора области.

Кроме того, Алиханов уточнил, если Литва действительно будет строить стену, о которой идет речь, на экономике Калининградской области это никак не скажется. Более того, регион готов поставлять стройматериалы.

"На границе у нас есть свой замечательный завод по производству кирпича. Если коллеги из Литвы захотят, мы можем им кирпич поставлять, чтобы они эту стену построили. Мы, конечно, за прозрачность границы, за понимание товарных потоков. Поддержка контрабанды – это точно не основа нашей экономики. Поэтому, что касается прозрачности границ, мы будем поддерживать любые инициативы коллег. Если они считают, что возведение стены поможет остановить контрабанду, ну – флаг в руки, а мы готовы поставлять стройматериалы", - заявил Алиханов.