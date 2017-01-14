Литва построит на границе с Калининградской областью 135-километровый забор

Литва собирается построить оградительный забор на границе с Калининградской областью. Как передаёт РИА Новости
, информация об этом появилась в субботу на портале Lietuvos žinios.
"До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией, – пишет портал. – Как утверждает министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, в этом году впервые в бюджете Литвы предусмотрено выделить 3,6 миллиона евро на строительство забора на границе с Калининградской областью".
Забор будет оснащён модернизированной системой наблюдения за границей. По словам портала, он не станет "Китайской стеной" и предназначен в первую очередь для борьбы с контрабандистами.
Граница Литвы и Калининградской области составляет 255 км, а забор протянется на 135 км, от Вистичё да Нямунаса.
МИД собирается объявить конкурс на строительство, которое начнётся, как только позволят погодные условия.
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