Литва построит на границе с Калининградской областью 135-километровый забор

Литва собирается построить оградительный забор на границе с Калининградской областью. Как передаёт РИА Новости , информация об этом появилась в субботу на портале Lietuvos žinios.

"До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией, – пишет портал. – Как утверждает министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, в этом году впервые в бюджете Литвы предусмотрено выделить 3,6 миллиона евро на строительство забора на границе с Калининградской областью".

Забор будет оснащён модернизированной системой наблюдения за границей. По словам портала, он не станет "Китайской стеной" и предназначен в первую очередь для борьбы с контрабандистами.

Граница Литвы и Калининградской области составляет 255 км, а забор протянется на 135 км, от Вистичё да Нямунаса.

МИД собирается объявить конкурс на строительство, которое начнётся, как только позволят погодные условия.