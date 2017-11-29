Родители девочки, на которую в Чкаловске упали спортивные ворота, требуют от Федерации футбола миллион рублей

Супруги Соболевы из Чкаловска, на дочь которых упали футбольные ворота, требуют от региональной Федерации футбола миллион рублей. Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru, побывав 28 ноября на заседании в Центральном суде.

В своём исковом заявлении родители потребовали компенсацию морального вреда — 800 000 рублей в пользу пострадавшей десятилетней дочери Виктории, а также по 100 000 рублей в пользу отца и матери девочки.

Родители пострадавшей Вики в зале суда / Фото: Ольга Запивалова

В заседание вместо представителя ответчика, которым является Калининградская федерация футбола, пришла курьер, у которой не было доверенности. Она объяснила это тем, что в организации меняется руководство. Курьер присутствовала в заседании в качестве слушателя. Адвокат Соболевых Дмитрий Матяж попросил суд продолжить рассмотрение дела, так как смена руководства юрлица не влияет на статус организации в рамках гражданского судопроизводства.

Как выяснилось, ранее в суд от Федерации футбола поступило возражение на иск Соболевых. По мнению организации, родители сами виноваты в том, что случилось с их дочерью, им было известно, что ворота не закреплены, но они "не запрещали гулять своему ребёнку там, где ему заблагорассудится". Также ответчики сослались на материалы проверки, которую провели правоохранительные органы, из которых следует, что "место происшествия не установлено, как не установлен причинитель вреда".



На заседании выступил одноклассник Вики, который был в тот момент на площадке. Он рассказал, что сначала ворота стояли, потом он услышал крики и увидел, что девочка лежит, а на ней часть ворот. У Вики была разбита голова, всё было в крови. Дети помогли приподнять ворота и вытащили из-под них Вику, а потом позвонили её родителям.

Мама девочки отметила, что Вика вынуждена отказаться от некоторых спортивных турниров, в которых до травмы активно участвовала. После удара по голове у неё появились хронические головные боли. Ей поставили диагноз "хроническая посттравматическая головная боль". Сейчас, по словам мамы, дочь вынуждена заниматься спортом в щадящем режиме, её спортивное будущее под большим вопросом.

Родители девочки сообщили после заседания, что ворота, которые упали на Вику, до сих пор не закреплены. Хотя месяц назад они написали по этому поводу жалобу в прокуратуру.