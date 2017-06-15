9 июня на спортивной площадке в Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. Ребёнок попал в больницу. Об этом Клопс.Ru рассказала мама школьницы Оксана Соболева.

Сотрясение мозга и скальпированная рана

Оксана с мужем и 10-летней дочерью Викой живёт в новом микрорайоне Чкаловска на ул. Жиленкова. В тот день девочка играла с друзьями на спортплощадке в соседнем дворе. Дети бегали вокруг футбольных ворот, кто-то пытался зависнуть, ухватившись за металлические штанги. В один момент конструкция покачнулась и рухнула.

"Одна девочка оказалась под сеткой, а мне штанга стукнула прямо по голове, — рассказала Вика Клопс.Ru. — Дальше я ничего не помню. Потом я открыла глаза, увидела, что вокруг меня дети столпились. Я поднялась, а рука и голова у меня в крови. Потом за мной пришёл папа".

Мама Вики была на работе. О ЧП ей сообщили друзья, и Оксана тут же позвонила домой мужу.

"У ворот всё было в крови, — рассказала Оксана. — Скорая помощь приехала очень быстро. В больнице у Вики диагностировали сотрясение головного мозга, глубокую скальпированную рану длиной 10 см. Удар по касательной пришёлся на шею. Рану зашили, шея отекла, вся в синяках. Сейчас каждый день мы возим дочь на перевязки. Швы должны снять на днях".

Вика. Фото: Оксана Соболева

Вика не первый год занимается спортивной акробатикой, однако ни на тренировках, ни во время выступлений травм не было.

"Вика ловкая и тренированная девочка, и вдруг на детской площадке произошло вот такое... Теперь у нас точно вылетело несколько месяцев занятий. Да ещё и половина каникул пройдёт в постельном режиме", — говорит Оксана.

Кто хозяин площадки?

По словам Оксаны Соболевой, в тот же день к ним приезжали полицейские. Родителей Вики попросили написать заявление в УМВД, женщина собирается сделать это в ближайшие дни.

"Я предполагаю, что эту площадку обслуживает наша управляющая компания "Ремжилстрой", — считает Оксана. — В соседнем дворе такая же площадка, но там ворота намертво закреплены. Нужно искать собственника".

В ООО УК ЖЭУ "Ремжилстрой" редакции сообщили, что они обслуживают дома вокруг площадки, но к ней самой не имеют отношения.

Ворота до сих пор не закреплены. Фото: Оксана Соболева

"Собственник должен был заключить договор на её обслуживание с нами или какой-то другой компанией", — рассказал сотрудник УК. По его словам, они не знают, кто является хозяином спортплощадки.

В пресс-службе администрации Калининграда не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, однако пообещали в ближайшее время установить собственника спортивной площадки.

Взыскать компенсацию и наказать виновных

По мнению адвоката Дмитрия Матяжа, родители девочки могут взыскать с собственника площадки или застройщика расходы на лечение ребёнка и компенсацию морального вреда.

"Нужно сохранять медицинские документы. Параллельно можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, который может установить виновных в нарушении строительных норм и собственника площадки. В качестве ответчика также можно привлечь застройщика, так как гарантия на такие объекты составляет не менее пяти лет", — отметил Матяж.

Можно также обратиться в Следственный комитет: ч.1 ст. 238 УК РФ предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пояснил юрист. "Если СК возбудит уголовное дело, то будет назначена судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда здоровью. Однако пройти такое обследование можно и самим в Бюро судмедэкспертизы", — рассказал Дмитрий Матяж.