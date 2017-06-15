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В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу

Автор: Ольга Запивалова
17:56
  223 1  
Отец 10-летней Вики продемонстрировал, как ворота могли упасть на его дочь
Фото: Оксана Соболева
9 июня на спортивной площадке в Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. Ребёнок попал в больницу. Об этом Клопс.Ru рассказала мама школьницы Оксана Соболева.

Сотрясение мозга и скальпированная рана

Оксана с мужем и 10-летней дочерью Викой живёт в новом микрорайоне Чкаловска на ул. Жиленкова. В тот день девочка играла с друзьями на спортплощадке в соседнем дворе. Дети бегали вокруг футбольных ворот, кто-то пытался зависнуть, ухватившись за металлические штанги. В один момент конструкция покачнулась и рухнула. 
 
"Одна девочка оказалась под сеткой, а мне штанга стукнула прямо по голове, — рассказала Вика Клопс.Ru. — Дальше я ничего не помню. Потом я открыла глаза, увидела, что вокруг меня дети столпились. Я поднялась, а рука и голова у меня в крови. Потом за мной пришёл папа". 
 
Мама Вики была на работе. О ЧП ей сообщили друзья, и Оксана тут же позвонила домой мужу. 
 
"У ворот всё было в крови, — рассказала Оксана. — Скорая помощь приехала очень быстро. В больнице у Вики диагностировали сотрясение головного мозга, глубокую скальпированную рану длиной 10 см. Удар по касательной пришёлся на шею. Рану зашили, шея отекла, вся в синяках. Сейчас каждый день мы возим дочь на перевязки. Швы должны снять на днях". 
 
Вика. Фото: Оксана Соболева
 
Вика не первый год занимается спортивной акробатикой, однако ни на тренировках, ни во время выступлений травм не было. 
 
"Вика ловкая и тренированная девочка, и вдруг на детской площадке произошло вот такое... Теперь у нас точно вылетело несколько месяцев занятий. Да ещё и половина каникул пройдёт в постельном режиме", — говорит Оксана. 

Кто хозяин площадки?

По словам Оксаны Соболевой, в тот же день к ним приезжали полицейские. Родителей Вики попросили написать заявление в УМВД, женщина собирается сделать это в ближайшие дни. 
 
"Я предполагаю, что эту площадку обслуживает наша управляющая компания "Ремжилстрой", — считает Оксана. — В соседнем дворе такая же площадка, но там ворота намертво закреплены. Нужно искать собственника".
 
В ООО УК ЖЭУ "Ремжилстрой" редакции сообщили, что они обслуживают дома вокруг площадки, но к ней самой не имеют отношения. 
 
Ворота до сих пор не закреплены. Фото: Оксана Соболева
 
"Собственник должен был заключить договор на её обслуживание с нами или какой-то другой компанией", — рассказал сотрудник УК. По его словам, они не знают, кто является хозяином спортплощадки. 
 
В пресс-службе администрации Калининграда не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, однако пообещали в ближайшее время установить собственника спортивной площадки. 

Взыскать компенсацию и наказать виновных

По мнению адвоката Дмитрия Матяжа, родители девочки могут взыскать с собственника площадки или застройщика расходы на лечение ребёнка и компенсацию морального вреда.
 
"Нужно сохранять медицинские документы. Параллельно можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, который может установить виновных в нарушении строительных норм и собственника площадки. В качестве ответчика также можно привлечь застройщика, так как гарантия на такие объекты составляет не менее пяти лет", — отметил Матяж. 
 
Можно также обратиться в Следственный комитет: ч.1 ст. 238 УК РФ предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пояснил юрист. "Если СК возбудит уголовное дело, то будет назначена судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда здоровью. Однако пройти такое обследование можно и самим в Бюро судмедэкспертизы", — рассказал Дмитрий Матяж.
 
В октябре 2014 года в Калининграде на ул. Судостроительной во время игры в футбол на восьмилетнего мальчика упали металлические ворота. Мать отсудила у виновных 100 тысяч рублей. Недавно калининградцы пожаловались на состояние детских площадок во дворах на улицах Театральной и Багратиона. На одной из них — ямы, ржавые трубы, арматура и строительный мусор. Над другой нависла времянка строителей.

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непоседа
непоседа #
18:18
Не столь давно наша площадка помпезно!!!( с учетом того что она функциклировала уже 4 года как-то..., молодежь за эти годы протерла один слой покрытия,положили новое) аж самим господином Мутко( был тогда министром спорта)....ВО как!!! была открыта весной 2016г.   - типа как НОВАЯ,...... даже по ЦТ показывали наши дома и площадку.А вы говорите ничья.Мутко она и принадлежит наверное.....(ирония).
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