Яма и пирамида из контейнеров: калининградцы жалуются на состояние детских площадок (фото, видео)

Калининградцев беспокоит безопасность двух детских площадок во дворах на улицах Театральная и Багратиона. Горожане полагают, что виной всему строительные и ремонтные работы рядом с их домами, которые ведутся с нарушениями.

Яма, песок и ржавые трубы

Как рассказал Клопс.Ru житель дома №106-110 на Багратиона, в его дворе ведутся работы по перекладке тепломагистрали. Рабочие раскопали длинную траншею прямо вдоль игровой площадки, частично демонтировали старые трубы, привезли новые материалы. Однако никто не позаботился об ограждении территории ремонтных работ.

"Там яма местами метр глубиной, местами – два. Ржавые трубы, горы песка, какая-то арматура, ещё какой-то строительный мусор… Все это валяется прямо на детской площадке. Дети по этому лазают, таскают всё это. Свалиться в эту яму могут и покалечиться, – говорит Сергей. – Там должны были поставить бетонные кубы с сеткой Рабица поверху, как это я наблюдал раньше в других дворах, где вели подобные работы. Здесь же только спустя несколько дней появилась жёлтая лента, но это ведь для ребёнка не помеха".

Кадр видеозаписи читателя Клопс.Ru

По словам мужчины, он подходил к рабочим, которые заняты перекладкой труб и задавал им вопрос, почему они не беспокоятся о безопасности людей. Однако ремонтники в ответ заявили, что следуют указаниям начальства и распоряжений об организации заграждений им не поступало.

Заместитель главного инженера "Калининградтеплосеть" Александр Белявский сообщил Клопс.Ru, что, скорее всего, граждане обратили внимание на данную территорию в момент производства работ, когда ничего огораживать нельзя.

"Должен быть свободный доступ – там работает техника, материалы подвозят. Ограждать это место после каждого прохода слесаря или проезда техники нерационально. А вот после выполнения работ, конечно, необходимо организовать ограждение в виде защитных решёток или обтягивания лентой", – пояснил Белявский.

При этом инженер отметил, что несколько дней назад он был на этом объекте. Тогда по его словам ограждение было организовано, но вот насколько оно безопасно, ручаться не стал.

Может быть и не везде там ограждение, ведь работы продолжались: монтаж вёлся, песок подвозился экскаватором. Но я скажу так: детям никакое ограждение не помеха. Поэтому, если люди беспокоятся о безопасности своих детей, то должны сами за этим следить. Я бы, во всяком случае, одного ребёнка не отпустил гулять поблизости с местом производства работ. В этот период надо быть внимательнее. Думаю, что стоит немножко родителям потерпеть, – подчеркнул Белявский.

Он заверил, что в ближайшее время обязательно свяжется с руководством бригады, работающей на Багратиона, и ещё раз проведёт беседу по поводу ограждения.

Времянка в два яруса

Горожане, проживающие в домах за ТЦ "Маяк", бьют тревогу из-за странной конструкции, которая нависла над их детской площадкой. Всё дело в том, что по соседству начался капремонт дома по адресу ул. Театральная, 13-19.

Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru

Место проведения работ огородили строительным забором, а прямо за ним установили друг на друга два контейнера, которые обычно используются для перевозки грузов. Сейчас же эти металлические короба служат времянками для строителей.

Как показалось местным жителям, конструкция совершенно не вызывает доверия. Они полагают, что при определённом стечении обстоятельств (урагане, например) всё может рухнуть прямо на горку, с которой катаются их дети.

Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru

Главный инженер компании-подрядчика "ЦентрЖилСтрой" Геннадий Шабанов опасения калининградцев не разделяет. По его словам, придомовая территория в этом дворе очень "стеснённая", поэтому его подчиненные вынуждены были установить времянки таким образом.

Вы можете себе представить, какой должен быть ураган, если такие контейнеры возят на судах, которые ходят по морю и их не сбрасывает с палубы в шторм? К тому же мы ведь не так просто приехали и поставили. Мы всё согласовали со старшим по дому и с мэрией. У нас есть специальная схема, где всё это расписывается. Однако если вы говорите, что соседи беспокоятся, то я специально поеду туда сейчас и ещё раз проверю, как там дела обстоят, – заявил он