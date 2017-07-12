В Агентстве по спорту пообещали закрепить упавшие на школьницу футбольные ворота в Чкаловске
В региональном Агентстве по спорту пообещали закрепить футбольные ворота, которые в начале июня упали на 10-летнюю девочку в Чкаловске. Об этом Клопс.Ru сообщил заместитель руководителя Агентства по спорту Калининградской области Евгений Скачков.
Спортплощадка закреплена за областной Федерацией футбола. Скачков пообещал воздействовать на неё, чтобы нарушения устранили.
9 июня на спортивной площадке в Чкаловске на десятилетнюю Вику Соболеву упали футбольные ворота
. Ребёнок попал в больницу с сотрясением головного мозга и скальпированной раной головы. Региональный СУ СК РФ проводит проверку по этому факту. Несмотря на получивший в прессе резонанс, владелец площадки — областная Футбольная федерация — до сих пор не укрепил ворота
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