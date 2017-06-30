Футбольные ворота, упавшие на девочку в Чкаловске, до сих пор не закреплены

Футбольные ворота, упавшие на десятилетнюю девочку на спортивной площадке в Чкаловске, до сих пор не закреплены. Об этом Клопс.Ru сообщила Оксана Соболева, мама пострадавшего ребёнка.

"На площадке, где покалечилась моя дочь, ничего не изменилось — футбольные ворота никто не закрепил, — говорит Оксана. — Сейчас каникулы, дети целыми днями гоняют мяч. Мальчишки, стоящие на воротах, виснут и качаются на верхней перекладине. Мы предупреждаем их, что это опасно".

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, площадка принадлежит областной Федерации футбола, которой в 2014 году передала спортивный объект в дар компания "Ремжилстрой-инвест". Возглавляет общественную организацию бывший директор ФК "Балтика" Дмитрий Чепель. По словам Оксаны Соболевой, вскоре после происшествия ей позвонили из управляющей компании и сообщили, что с семьёй хочет связаться собственник площадки, но с тех пор так никто и не перезвонил.

По словам Чепеля, "площадку передали школе, сейчас федерация разбирается с этим вопросом", однако более подробный комментарий он так и не дал.

"Соболевы написали заявления в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию Калининградской области, — сообщил Клопс.Ru адвокат семьи пострадавшей девочки Дмитрий Матяж. — Вика прошла судебно-медицинскую экспертизу, её результаты на днях передадут следователю. Мы готовим гражданский иск к собственнику спортивной площадки". Региональный СК направил запрос Дмитрию Чепелю, добавил адвокат.