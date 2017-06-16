СК проведёт проверку по факту падения футбольных ворот на школьницу в Чкаловске

Региональное управление Следственного комитета после публикации на Клопс.Ru проведёт проверку по факту падения футбольных ворот на девочку. Об этом сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Вадим Якубов.



"По фактам, изложенным в публикации Клопс.Ru, проводится доследственная проверка, которая может продлиться до 30 суток. По её результатам будет принято процессуальное решение", — сообщил Якубов.