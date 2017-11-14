Прокуратура: у Рудникова есть грин-карта США

Прокуратура проверила информацию о наличии у депутата Игоря Рудникова грин-карты США. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.



"Проверка показала, что Рудников с 2011 по 2016 год был депутатом облдумы пятого созыва. В сентябре 2016 года Рудникова избрали депутатом калининградской областной думы шестого созыва. Вместе с тем в августе 2013-го Рудников получил карточку постоянного жителя США на срок до 19.03.2026", — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.



Учредитель газеты "Новые колёса" и депутат Игорь Рудников, зная, что в соответствии с требованиями федерального законодательства получение им такого документа является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий, скрыл его наличие.

Таким образом, прокуратура установила, что Рудников нарушил требования федерального законодательства. В связи с этим прокурор Калининградской области направил председателю калининградской областной думы представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата калининградской областной думы шестого созыва Рудникова.