В Калининградском зоопарке рассказали, как тигр оказался в одном вольере с сотрудницей

В вольере амурского тигра, который напал на сотрудницу, не была закрыта заслонка, предупреждающая выход животного. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

"Как было установлено, причиной выхода тигра в уличный вольер в тот момент, когда зоотехник проводил там уборку, стал не закрытый зоотехником шибер (бесконтактная заслонка), который перекрывает доступ животного из внутреннего помещения на улицу. По правилам техники безопасности перед входом в уличный вольер работник обязан перегнать животное во внутреннее помещение для кормления, убедиться, что животное надёжно заперто и лишь после этого заходить в вольер", — объяснили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что по правилам работу по обслуживанию животных должны выполнять сразу два сотрудника. Таким образом, были нарушены правила техники безопасности.