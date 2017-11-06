Самые жуткие случаи нападения животных на людей в зоопарках (видео)

За время существования зоопарков зафиксировано немало случаев нападения животных на посетителей. В сети интернет можно найти сотни сообщений о таких происшествиях. Клопс.Ru сделал подборку наиболее резонансных случаев в России и за рубежом.

Барнаул (Россия), апрель 2016: тигр напал на школьницу

В 2016 году 10 апреля две девочки вечером пробрались в зоопарк, который к тому времени был уже закрыт. Им захотелось подразнить тигра. Одна из школьниц оказалась слишком близко к решётке вольера, разъярённый тигр схватил её за куртку и подтащил к себе, пытаясь откусить ногу. Ребёнка спасали около 40 минут. Девочка осталась жива, хотя и серьёзно покалечена.

Дели (Индия), сентябрь 2014 года: белый тигр убил юношу

22-летний юноша стал жертвой белого тигра. Свидетели рассказывали, что парень сам проник в вольер, несмотря на предупреждения персонала зоопарка об опасности. Гигантский кот схватил незваного гостя за голову и утащил в своё логово. Тело молодого человека не могли забрать из вольера несколько часов.

Сычуань (Китай), февраль 2014 года: бенгальская тигрица напала на мужчину

Молодой мужчина сам зашёл в вольер к хищнице. Тигрица сразу набросилась на него, и, схватив за одежду, потащила. Зверя успели обездвижить транквилизатором, мужчину спасли.

Барселона (Испания), декабрь 2014 года: львы покалечили мужчину

45-летний мужчина запрыгнул в вольер со львами. Хищникам это не понравилось, и они набросились на него. Мужчину удалось спасти, лишь разогнав хищников мощной струёй воды из брандспойта. Однако животные успели основательно его порвать зубами и когтями.

Белгород (Россия), февраль 2015 года: львица задушила мужчину

Огромная кошка лапами через прутья клетки задушила 52-летнего мужчину, неосмотрительно приблизившегося к её вольеру. Впоследствии оказалось, что он был пьян.

Омаха, штат Небраска (США), апрель 2015 года: самец гориллы бросился на девочку

По счастью, ребёнок не пострадал, так как животное ударилось о стекло, отделяющее посетителей от вольера. Однако удар был такой силы, что стеклянная стена треснула. Посетителей эвакуировали из помещения.

Владимир (Россия), март 2016 года: львёнок напал на ребёнка

Детёныш льва напала на ребёнка во время прогулки в тот момент, когда сотрудница зоопарка выгуливала хищника на поводке. Львёнок вырвался и бросился на ребёнка, оказавшегося неподалёку, повалил его и вцепился в шею. Мальчика спас толстый шарф.

Волгоград (Россия), март 2016 года: пони укусил мальчика за пах

Несмотря на табличку с надписью, что животное кусается, мама открыла своему ребёнку калитку и пропустила его к пони. В какой-то момент пони укусил ребёнка за пах. Мальчик потерял много крови, но остался жив.

Гамильтон (Новая Зеландия), сентябрь 2015 года: тигр растерзал сотрудницу зоопарка

Животное напало на женщину в тот момент, когда она убирала одно из помещений рядом с вольерами хищников. Так и не удалось выяснить, как тигр оказался на свободе. Женщина погибла на месте.

Каскавел (Бразилия), август 2014: тигр откусил руку мальчику

Тигр напал на ребёнка в тот момент, как тот зашёл в запретную зону и попытался накормить и поладить хищника. Животное схватило ребёнка за руку, практически откусив её. Впоследствии медики ампутировали мальчику конечность.

Другие случаи агрессии животных в зоопарках по отношению к людям: