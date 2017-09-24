"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском

22 сентября на Гвардейской трассе произошла авария, которая унесла жизни семи человек. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Девять пострадавших находятся в больницах Калининграда с травмами.

Корреспонденты Клопс.Ru съездили в Черняховск и Гусев и пообщались с очевидцами, родными погибших и пострадавших пассажиров.

"Люди умирали на наших глазах"

Калининградка Ирина Попова ехала по гвардейской трассе в сторону Черняховска в начале восьмого вечера.

"Было очень темно. Через некоторое время мы увидели разбитую машину, остановились, вышли. Около Mercedes стояла блондинка. Она сказала, что на дороге было скользко и в них въехал микроавтобус. Мы подбежали к маршрутке. У неё были распахнуты задние двери. Внутри кричали, стонали. Мы начали помогать пассажирам выбираться и сажали их на отбойник. Все были в крови", — рассказала Клопс.Ru Ирина.

Рядом остановились другие машины, стояли автомобили ДПС и пожарных. Люди выбивали окна маршрутки и выдёргивали кресла, чтобы достать раненых. Многие были уже мертвы...

"Я выносила женщину из салона, она была беременная, и у неё отошли воды. Первая машина скорой подъехала минут через 15. Раненых было много, а фельдшер одна, и носилки одни. Мы кричали, чтобы она помогла беременной, просили подстелить что-то — не класть же её на мокрый асфальт. Фельдшер подстелила пакет. Посмотрела зрачки, сказала: "Всё"... Следующая скорая подъехала примерно через 25 минут. Люди умирали на моих глазах, а ими никто не занимался", — вспоминает Ирина.

Не успел вытащить друга

Виктору Воротникову из Гусева 29 сентября исполняется 40 лет. Он работает мастером в компании "СургутНефтеГаз".

"Мы думали, что соберёмся по-семейному с шашлычком, шампанским, поздравим его от души", — плачет тёща Виктора Валентина Алексеевна.

В том микроавтобусе он ехал с работы вместе с другом и коллегой. В пятницу товарищ Виктора отработал последнюю смену в Калининграде. Он жил в посёлке под Гусевом, уволился с работы, чтобы быть ближе к семье.

Друга не смогли достать из автобуса. Его зажало, и он умер на месте. Виктора доставили в областную больницу с тяжёлыми травмами: у него разрыв печени и лёгкого, сломаны рёбра, сотрясение головного мозга, сломана челюсть, перелом бедра и ноги. Ему сделали две операции.

"Он в реанимации лежит весь перевязанный, под кислородной маской. Рассказывает и плачет. Говорит, что не смогли вытащить друга. Люди ходили по нему", — тихо рассказывает его жена Марина.

Семья Воротниковых

Виктор — почётный донор. У Воротниковых двое детей — дочке 16, сыну пять. Марина только устроилась на работу, обещали платить около 12 тысяч.

"Сегодня ехала из больницы и думала: "А как жить? У нас ипотека..." — плачет Марина.

Ехал к маме на день рождения

22-летний Антон Домаров ехал на день рождения к маме в Черняховск. В Калининграде молодой человек снимает квартиру, учится в университете и работает техником-геодезистом.

Как произошла авария, он даже не понял, до сих пор в шоке. Вспоминает: первую секунду — две после удара в автобусе была полнейшая тишина. Потом начался ад.

У Антона были зажаты ноги. Его увезли в областную клиническую больницу.

"Я ему позвонила вечером, а он отвечает, мол, занят, не могу говорить. Только утром подруга сообщила мне, что сын в списках пострадавших. Оказывается, он позвонил отцу, тот подъехал на место ДТП. Мне никто ничего не сказал — не хотели расстраивать", — говорит Татьяна Домарова.

Утром женщина помчалась в Калининград. Парню, можно сказать повезло: он отделался ушибами.

"В этом автобусе погибла моя знакомая, она жила на соседней улице. Это страшно, прощать такое водителю "Мерседеса" нельзя", — говорит Татьяна.