"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском

22 сентября на Гвардейской трассе произошла авария, которая унесла жизни семи человек. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Девять пострадавших находятся в больницах Калининграда с травмами.
Корреспонденты Клопс.Ru съездили в Черняховск и Гусев и пообщались с очевидцами, родными погибших и пострадавших пассажиров.
"Люди умирали на наших глазах"
Калининградка Ирина Попова ехала по гвардейской трассе в сторону Черняховска в начале восьмого вечера.
"Было очень темно. Через некоторое время мы увидели разбитую машину, остановились, вышли. Около Mercedes стояла блондинка. Она сказала, что на дороге было скользко и в них въехал микроавтобус. Мы подбежали к маршрутке. У неё были распахнуты задние двери. Внутри кричали, стонали. Мы начали помогать пассажирам выбираться и сажали их на отбойник. Все были в крови", — рассказала Клопс.Ru Ирина.
Рядом остановились другие машины, стояли автомобили ДПС и пожарных. Люди выбивали окна маршрутки и выдёргивали кресла, чтобы достать раненых. Многие были уже мертвы...
"Я выносила женщину из салона, она была беременная, и у неё отошли воды. Первая машина скорой подъехала минут через 15. Раненых было много, а фельдшер одна, и носилки одни. Мы кричали, чтобы она помогла беременной, просили подстелить что-то — не класть же её на мокрый асфальт. Фельдшер подстелила пакет. Посмотрела зрачки, сказала: "Всё"... Следующая скорая подъехала примерно через 25 минут. Люди умирали на моих глазах, а ими никто не занимался", — вспоминает Ирина.
Не успел вытащить друга
Виктору Воротникову из Гусева 29 сентября исполняется 40 лет. Он работает мастером в компании "СургутНефтеГаз".
"Мы думали, что соберёмся по-семейному с шашлычком, шампанским, поздравим его от души", — плачет тёща Виктора Валентина Алексеевна.
В том микроавтобусе он ехал с работы вместе с другом и коллегой. В пятницу товарищ Виктора отработал последнюю смену в Калининграде. Он жил в посёлке под Гусевом, уволился с работы, чтобы быть ближе к семье.
Друга не смогли достать из автобуса. Его зажало, и он умер на месте. Виктора доставили в областную больницу с тяжёлыми травмами: у него разрыв печени и лёгкого, сломаны рёбра, сотрясение головного мозга, сломана челюсть, перелом бедра и ноги. Ему сделали две операции.
"Он в реанимации лежит весь перевязанный, под кислородной маской. Рассказывает и плачет. Говорит, что не смогли вытащить друга. Люди ходили по нему", — тихо рассказывает его жена Марина.
Семья Воротниковых
Виктор — почётный донор. У Воротниковых двое детей — дочке 16, сыну пять. Марина только устроилась на работу, обещали платить около 12 тысяч.
"Сегодня ехала из больницы и думала: "А как жить? У нас ипотека..." — плачет Марина.
Ехал к маме на день рождения
22-летний Антон Домаров ехал на день рождения к маме в Черняховск. В Калининграде молодой человек снимает квартиру, учится в университете и работает техником-геодезистом.
Как произошла авария, он даже не понял, до сих пор в шоке. Вспоминает: первую секунду — две после удара в автобусе была полнейшая тишина. Потом начался ад.
У Антона были зажаты ноги. Его увезли в областную клиническую больницу.
"Я ему позвонила вечером, а он отвечает, мол, занят, не могу говорить. Только утром подруга сообщила мне, что сын в списках пострадавших. Оказывается, он позвонил отцу, тот подъехал на место ДТП. Мне никто ничего не сказал — не хотели расстраивать", — говорит Татьяна Домарова.
Утром женщина помчалась в Калининград. Парню, можно сказать повезло: он отделался ушибами.
"В этом автобусе погибла моя знакомая, она жила на соседней улице. Это страшно, прощать такое водителю "Мерседеса" нельзя", — говорит Татьяна.
Как случилось авария — не помнит
25-летняя жительница Гусева Валя Адаричева недавно устроилась на работу в банк и сняла квартиру в областном центре. Около 19 часов в пятницу она позвонила родителям: мол, ждите, выезжаю.
Целый вечер родители звонили дочери на мобильный, она не брала трубку. Затем из новостей они узнали о ДТП.
"Моя сотрудница согласилась отвезти нас на место аварии. Оттуда уже увезли раненых и погибших. Мы не знали что с нашей доченькой. Нам посоветовали ехать в Гвардейск, к следователю. Он спросил у нас приметы, сказал что попробует договориться, чтобы открыли морг. Наверное, там была девушка, похожая на Валю. Попасть в морг так и не получилось, он сказал, что придётся ждать до утра. Предложил позвонить в больницу. В БСМП нам сказали, что она жива...", — рассказывает отец девушки Иван Адаричев.
Родители Вали поехали в Калининград. В больнице, по их словам, был хаос — медики в синей форме заполонили приемный покой. Медсёстры отвечали на вопросы неохотно.
"Мы мыкались, пытаясь что-то узнать о состоянии дочери. Нам отвечали — ждите, хирург спас вашу дочь, сейчас он спасает другого пациента. При нас врачи сказали, что в реанимации скончался человек. Женщина из Черняховска металась, пытаясь что-то узнать о своем родственнике. Ей посоветовали позвонить в Гвардейск на горячую линию. Она дозвонилась, а потом ей стало плохо..." — рассказывает мама Валентины Лидия.
Адаричевы смогли выяснить, что их дочь прооперировали, она находится в реанимации, состояние средней тяжести. Уехали домой в четыре часа утра. В 8:00 позвонили в гусевскую администрацию, семье выделили машину, и они снова поехали в Калининград.
"Когда мы увидели дочь, ужаснулись — лицо синее, таз раздолблен, сломаны ноги в двух местах, ушиб грудины. Как будто в мясорубке побывала. О том, как произошла авария, она ничего не помнит", — говорит Иван.
Родители Вали рассказывают, что в одной палате с Валей лежит гусевская девочка из этого же автобуса. У неё перелом руки. Говорит, что ехала со своим парнем в конце салона. После ДТП молодому человеку переломало ногу, верхнюю и нижнюю челюсть, он дышать не мог, но сумел выбраться и вытащил девушку.
Рискуют, но ездят
Лилия говорит, что многие сейчас обвиняют водителя микроавтобуса. Но люди уверены — он не виноват.
"Мы знали Валеру, он работал заместителем Гусевской ГИБДД. Потом ушёл на пенсию. Он опытный водитель, порядочный, очень хороший человек. Да, ездил нелегально, но у нас проблема с транспортом! В Калининград не на чем доехать, а наши легальные автобусы с автоколонны в жутком состоянии, хуже, чем эти микрики. И ходят они редко. А на микриках люди знают, что каждые полчаса можно уехать. И студенты, и с работы люди ездят, и на работу. Выбора нет... Я видел — там микрик будто прессом придавило, а у "Мерседеса" только капот помят. Хотелось бы посмотреть в глаза этому водителю: как он семью свою так вёз?" — возмущается Иван Адаричев, отец Вали.
27-летний Павел Губич из пос. Талпаки тоже оказался в этом автобусе. Он погиб на месте, так и не успев узнать, что станет отцом - в этот вечер жена хотела сообщить ему, что ждёт ребёнка. Сосед Павла, Иван Шмариков должен был возвращаться домой из Калининграда на этом же микроавтобусе. Но он опоздал на пять минут
. Возможно, это спасло ему жизнь.
Водителя внедорожника, допустившего столкновение с маршруткой под Гвардейском, поместили под стражу
. Возбуждено уголовное дело.