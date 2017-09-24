+19 °C
днем
+10 °C
ночью
24 сентября 2017 г. 08:16
139 816 пользователей
за 24 часа на сайте
57.5 -0.4
Курс ММВБ на 24 сентября 2017, 08:00
68.66 -0.49
Курс ММВБ на 24 сентября 2017, 08:00
16.17 0.0
Курс ЦБ на 24 сентября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском

Автор: Ольга Запивалова
23 сентября 201723:12
  21419
22 сентября на Гвардейской трассе произошла авария, которая унесла жизни семи человек. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Девять пострадавших находятся в больницах Калининграда с травмами. 
 
Корреспонденты Клопс.Ru съездили в Черняховск и Гусев и пообщались с очевидцами, родными погибших и пострадавших пассажиров. 

"Люди умирали на наших глазах"

Калининградка Ирина Попова ехала по гвардейской трассе в сторону Черняховска в начале восьмого вечера. 
 
"Было очень темно. Через некоторое время мы увидели разбитую машину, остановились, вышли. Около Mercedes стояла блондинка. Она сказала, что на дороге было скользко и в них въехал микроавтобус. Мы подбежали к маршрутке. У неё были распахнуты задние двери. Внутри кричали, стонали. Мы начали помогать пассажирам выбираться и сажали их на отбойник. Все были в крови", — рассказала Клопс.Ru Ирина. 
 
 
Рядом остановились другие машины, стояли автомобили ДПС и пожарных. Люди выбивали окна маршрутки и выдёргивали кресла, чтобы достать раненых. Многие были уже мертвы... 
 
"Я выносила женщину из салона, она была беременная, и у неё отошли воды. Первая машина скорой подъехала минут через 15. Раненых было много, а фельдшер одна, и носилки одни. Мы кричали, чтобы она помогла беременной, просили подстелить что-то — не класть же её на мокрый асфальт. Фельдшер подстелила пакет. Посмотрела зрачки, сказала: "Всё"... Следующая скорая подъехала примерно через 25 минут. Люди умирали на моих глазах, а ими никто не занимался", — вспоминает Ирина. 

Не успел вытащить друга

Виктору Воротникову из Гусева 29 сентября исполняется 40 лет. Он работает мастером в компании "СургутНефтеГаз". 
 
"Мы думали, что соберёмся по-семейному с шашлычком, шампанским, поздравим его от души", — плачет тёща Виктора Валентина Алексеевна. 
В том микроавтобусе он ехал с работы вместе с другом и коллегой. В пятницу товарищ Виктора отработал последнюю смену в Калининграде. Он жил в посёлке под Гусевом, уволился с работы, чтобы быть ближе к семье. 
 
Друга не смогли достать из автобуса. Его зажало, и он умер на месте. Виктора доставили в областную больницу с тяжёлыми травмами: у него разрыв печени и лёгкого, сломаны рёбра, сотрясение головного мозга, сломана челюсть, перелом бедра и ноги. Ему сделали две операции.
 
"Он в реанимации лежит весь перевязанный, под кислородной маской. Рассказывает и плачет. Говорит, что не смогли вытащить друга. Люди ходили по нему", — тихо рассказывает его жена Марина. 
 
Семья Воротниковых
 
Виктор — почётный донор. У Воротниковых двое детей — дочке 16, сыну пять. Марина только устроилась на работу, обещали платить около 12 тысяч. 
 
"Сегодня ехала из больницы и думала: "А как жить? У нас ипотека..." — плачет Марина.

Ехал к маме на день рождения

22-летний Антон Домаров ехал на день рождения к маме в Черняховск. В Калининграде молодой человек снимает квартиру, учится в университете и работает техником-геодезистом. 
 
Как произошла авария, он даже не понял, до сих пор в шоке. Вспоминает: первую секунду — две после удара в автобусе была полнейшая тишина. Потом начался ад.
 
У Антона были зажаты ноги. Его увезли в областную клиническую больницу. 
 
 
"Я ему позвонила вечером, а он отвечает, мол, занят, не могу говорить. Только утром подруга сообщила мне, что сын в списках пострадавших. Оказывается, он позвонил отцу, тот подъехал на место ДТП. Мне никто ничего не сказал — не хотели расстраивать", — говорит Татьяна Домарова. 
 
Утром женщина помчалась в Калининград. Парню, можно сказать повезло: он отделался ушибами. 
 
"В этом автобусе погибла моя знакомая, она жила на соседней улице. Это страшно, прощать такое водителю "Мерседеса" нельзя", — говорит Татьяна.

Как случилось авария  не помнит

25-летняя жительница Гусева Валя Адаричева недавно устроилась на работу в банк и сняла квартиру в областном центре. Около 19 часов в пятницу она позвонила родителям: мол, ждите, выезжаю. 
 
Целый вечер родители звонили дочери на мобильный, она не брала трубку. Затем из новостей они узнали о ДТП. 
 
 
"Моя сотрудница согласилась отвезти нас на место аварии. Оттуда уже увезли раненых и погибших. Мы не знали что с нашей доченькой. Нам посоветовали ехать в Гвардейск, к следователю. Он спросил у нас приметы, сказал что попробует договориться, чтобы открыли морг. Наверное, там была девушка, похожая на Валю. Попасть в морг так и не получилось, он сказал, что придётся ждать до утра. Предложил позвонить в больницу. В БСМП нам сказали, что она жива...", — рассказывает отец девушки Иван Адаричев. 
 
Родители Вали поехали в Калининград. В больнице, по их словам, был хаос — медики в синей форме заполонили приемный покой. Медсёстры отвечали на вопросы неохотно. 
 
"Мы мыкались, пытаясь что-то узнать о состоянии дочери. Нам отвечали — ждите, хирург спас вашу дочь, сейчас он спасает другого пациента. При нас врачи сказали, что в реанимации скончался человек. Женщина из Черняховска металась, пытаясь что-то узнать о своем родственнике. Ей посоветовали позвонить в Гвардейск на горячую линию. Она дозвонилась, а потом ей стало плохо..." — рассказывает мама Валентины Лидия. 
 
Адаричевы смогли выяснить, что их дочь прооперировали, она находится в реанимации, состояние средней тяжести. Уехали домой в четыре часа утра. В 8:00 позвонили в гусевскую администрацию, семье выделили машину, и они снова поехали в Калининград. 
 
"Когда мы увидели дочь, ужаснулись — лицо синее, таз раздолблен, сломаны ноги в двух местах, ушиб грудины. Как будто в мясорубке побывала. О том, как произошла авария, она ничего не помнит", — говорит Иван. 
 
Родители Вали рассказывают, что в одной палате с Валей лежит гусевская девочка из этого же автобуса. У неё перелом руки. Говорит, что ехала со своим парнем в конце салона. После ДТП молодому человеку переломало ногу, верхнюю и нижнюю челюсть, он дышать не мог, но сумел выбраться и вытащил девушку. 

Рискуют, но ездят

Лилия говорит, что многие сейчас обвиняют водителя микроавтобуса. Но люди уверены — он не виноват. 
 
 
"Мы знали Валеру, он работал заместителем Гусевской ГИБДД. Потом ушёл на пенсию. Он опытный водитель, порядочный, очень хороший человек. Да, ездил нелегально, но у нас проблема с транспортом! В Калининград не на чем доехать, а наши легальные автобусы с автоколонны в жутком состоянии, хуже, чем эти микрики. И ходят они редко. А на микриках люди знают, что каждые полчаса можно уехать. И студенты, и с работы люди ездят, и на работу. Выбора нет... Я видел — там микрик будто прессом придавило, а у "Мерседеса" только капот помят. Хотелось бы посмотреть в глаза этому водителю: как он семью свою так вёз?" — возмущается Иван Адаричев, отец Вали. 
 
 
27-летний Павел Губич из пос. Талпаки тоже оказался в этом автобусе. Он погиб на месте, так и не успев узнать, что станет отцом - в этот вечер жена хотела сообщить ему, что ждёт ребёнка. Сосед Павла, Иван Шмариков должен был возвращаться домой из Калининграда на этом же микроавтобусе. Но он опоздал на пять минут. Возможно, это спасло ему жизнь.
 
На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус. Маршрутка перевозила пассажиров нелегально
 
Водителя внедорожника, допустившего столкновение с маршруткой под Гвардейском, поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело. 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1132

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года

Фото новости
Воскресный домашний матч "Балтики" начнётся с минуты молчания в память о погибших на трассе под Гвардейском
23.09.1717:02
  1565
Фото новости
Без ремней безопасности: после смертельного ДТП с маршруткой СК возбудил дело по факту ненадлежащего оказания услуг
23.09.1716:52
  12099
Фото новости
"Это была удивительная девушка": в ДТП под Гвардейском погибла волонтёр "Верю в чудо"
23.09.1714:06
  26649

Главные темы дня

"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском
23 сентября 201723:12
  21123
"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском
В российские ПДД внесут поправку, касающуюся светоотражающей одежды для водителей
Фото горячей новости
23 сентября 201718:20
  5053
Синоптики рассказали, ждёт ли россиян суровая зима
Фото горячей новости
23 сентября 201714:48
  9324
Из-за смертельного ДТП под Гвардейском фестиваль фейерверков в Зеленоградске перенесли на воскресенье
Фото горячей новости
23 сентября 201712:03
  18413
Опубликованы списки пострадавших и погибших в смертельном ДТП под Гвардейском
Фото горячей новости
23 сентября 201710:43
  72808

Лента новостей

Картинка
На ул. Леонова в Калининграде сбитая мотоциклом женщина упала под машину
23 сентября 201719:06
  6603
Картинка
Психологи установили, чем полезно недосыпание
23 сентября 201717:44
  6090
Картинка
Воскресный домашний матч "Балтики" начнётся с минуты молчания в память о погибших на трассе под Гвардейском
23 сентября 201717:02
  1565
Картинка
Без ремней безопасности: после смертельного ДТП с маршруткой СК возбудил дело по факту ненадлежащего оказания услуг
23 сентября 201716:52
  12099

Авторские колонки

Фото автора
Александр Носович
политолог
Отрежут Польшу от Литвы и оккупируют Белоруссию: "Запад-2017" в западных СМИ
  8785
Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
О надеждах и перспективах
  1791
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo