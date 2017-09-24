Сосед погибшего в ДТП под Гвардейском 27-летнего мужчины опоздал на разбившуюся маршрутку на пять минут

Сосед 27-летнего Павла Губича, погибшего в ДТП под Гвардейском, на пять минут опоздал на разбившуюся маршрутку. Об этом корреспонденту Клопс.Ru рассказал сам Иван Шмариков.

Павел жил в посёлке Талпаки вместе с женой и родственниками. Уже год он ездил в Калининград на работу, где трудился кровельщиком. Вечером в пятницу, 22 сентября, Павел как обычно возвращался домой. Иван, с которым они ездили вместе, опоздал на пять минут.

"Я сел на другую. Когда мы ехали по дороге, то увидели аварию. Наш водитель вышел, а я не пошёл, стал звонить Паше, но он не брал трубку. Потом мы поехали дальше. Когда вернулся домой, пошёл сразу к Паше. Его не было, и мы стали звонить в больницу. Потом через полицию выяснили, что он погиб в той аварии" — рассказал Иван. — "Очень добрый, отзывчивый человек. У него хорошая семья,он женился год назад".

22 сентября жена Павла узнала, что она беременна. Она не успела рассказать об этом мужу.