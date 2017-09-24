Региональное правительство: организация движения на месте аварии с маршруткой была согласована с ГИБДД
Организация дорожного движения на месте смертельного ДТП с участием маршрутного такси и внедорожника под Гвардейском была согласована с Госавтоинспекцией. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Ремонт участка федеральной трассы Калининград - Черняховск - Нестеров проводит региональное подразделение Росавтодора. Дорожные знаки были выставлены в соответствии с утвержденной ГИБДД схемой организации дорожного движения", - пояснили в пресс-службе правительства.
Ранее автомобилисты говорили
о слабой навигации в районе случившегося.
Напомним, ДТП, в котором погибли семеро человек, произошло вечером пятницы
. Маршрутное такси столкнулось с внедорожником Mercedes.