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Главная Новости Происшествия

"Чтобы вывести её из себя, нужно сильно постараться": в суде огласили характеристику подозреваемой в организации нападения на Кобера

21 августа 201718:26
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В понедельник, 21 августа, судебное следствие по делу об убийстве директора лицея Владимира Кобера объявили оконченным. Об этом из зала суда передала корреспондент Клопс.Ru.
 
На заседании зачитывали характеристику подсудимой Инны Пазниковой. Первая была от отца подозреваемой в организации нападения на сожителя.
 
"Она относилась к нам с матерью, как очень заботливая и любящая дочь. Она любящая мать и всегда переживает за своего сына: готова жизнь отдать за него и за его здоровье. Она очень общительная и неконфликтная девушка. У неё всегда хорошо складывались отношения с коллегами, соседями и любыми другими людьми, с которыми ей приходилось сталкиваться. Охарактеризовать свою дочь я могу только с положительной стороны. Она отзывчивая, всегда готова прийти на помощь. Она чудесный человек", — бегло зачитывала адвокат показания отца Инны Пазниковой.
 
"У нее было много друзей. Не курит, ведёт здоровый образ жизни. По характеру очень спокойная, не вспыльчивая. Чтобы вывести Пазникову из себя, нужно сильно постараться", — огласили показания другого свидетеля.
 
20 марта 2016 года трое мужчин проникли в квартиру директора лицея №35 Владимира Кобера и напали на него. Мужчины избили учителя, заклеили ему рот и связали скотчем. После этого один из преступников задушил его. Преступление организовала 40-летняя сожительница погибшего. Нападавших обвинили в разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем. Позднее на суде обвиняемые заявили, что хотели только припугнуть Кобера. На последнем заседании один из фигурантов дела признал свою вину в разбое. Любовница Кобера заявила, что директор лицея был педофилом и приставал к её сыну. 3 августа 2017 года коллегия присяжных заседателей оправдала Анатолия Полукарова, обвиняемого в убийстве директора лицея №35 Владимира Кобера. Присяжные посчитали, что обвинение не смогло доказать его причастность к убийству.
 

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