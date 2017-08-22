"Чтобы вывести её из себя, нужно сильно постараться": в суде огласили характеристику подозреваемой в организации нападения на Кобера

В понедельник, 21 августа, судебное следствие по делу об убийстве директора лицея Владимира Кобера объявили оконченным. Об этом из зала суда передала корреспондент Клопс.Ru.



На заседании зачитывали характеристику подсудимой Инны Пазниковой. Первая была от отца подозреваемой в организации нападения на сожителя.



"Она относилась к нам с матерью, как очень заботливая и любящая дочь. Она любящая мать и всегда переживает за своего сына: готова жизнь отдать за него и за его здоровье. Она очень общительная и неконфликтная девушка. У неё всегда хорошо складывались отношения с коллегами, соседями и любыми другими людьми, с которыми ей приходилось сталкиваться. Охарактеризовать свою дочь я могу только с положительной стороны. Она отзывчивая, всегда готова прийти на помощь. Она чудесный человек", — бегло зачитывала адвокат показания отца Инны Пазниковой.



"У нее было много друзей. Не курит, ведёт здоровый образ жизни. По характеру очень спокойная, не вспыльчивая. Чтобы вывести Пазникову из себя, нужно сильно постараться", — огласили показания другого свидетеля.