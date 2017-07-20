В Калининграде чиновник и главный инженер подозреваются в покушении на мошенничество

Сотрудник министерства регионального контроля Калининградской области и главный инженер одной из фирм подозреваются в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ.



В мае 2017 года чиновник в ходе выездной внеплановой проверки зафиксировал нарушения, которые допустил при строительстве одного из объектов областного центра генеральный подрядчик. Подозреваемый сделал запрос от имени руководителя департамента, который направил в адрес заказчика-застройщика.



"Зная, что для его исполнения директору потребуется провести строительную экспертизу, ведущий консультант вступил в сговор с главным инженером одной из фирм, которая занимается производством подобных документов. Они договорились похитить деньги, принадлежащие генеральному директору. Чиновник сообщил ему, что экспертизу нужно провести именно в указанной фирме и именно у данного сотрудника", — пояснили в ведомстве.

Сотрудник фирмы сообщил, что экспертиза якобы будет стоить 900 000 рублей. На самом деле по предварительной договорённости эксперт должен был оставить 200 000 рублей себе, а оставшуюся часть денег передать чиновнику.



При этом о сговоре подозреваемых гендиректор не знал. Поэтому 7 июля 2017 года в Гурьевске он отдал часть оговорённой суммы, 300 000 рублей, главному инженеру экспертной организации. Тот, в свою очередь, в этот же день передал их чиновнику министерства регионального контроля.



Подозреваемых задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере").