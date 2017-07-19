"Когда поняла, что их трое, мне стало страшно": обвиняемая в покушении на убийство Кобера дала показания в суде

Любовница погибшего Владимира Кобера рассчитывала, что её друг только припугнёт сожителя, но не будет убивать. Она удивилась, когда в квартиру зашли трое мужчин вместо двоих. Об этом обвиняемая сообщила в среду, 19 июля, в Калининградском областном суде, где прошло очередное заседание по делу о расправе над директором лицея №35.



Подсудимая рассказала, что жила с Кобером полгода, они вели совместное хозяйство и даже готовились к свадьбе. Однако узнав его ближе, женщина решила уйти от сожителя и проучить за то, что он якобы приставал к её ребёнку. Она обратилась к своему другу Наби Сайпуллаеву. Тот согласился помочь. Они несколько раз встречались, чтоб обсудить нападение. Избивать Кобера, по её словам, у них не было в планах, они хотели его только припугнуть.



Паздникова заранее передала Наби около трёх тысяч рублей на покупку краски, которой нужно было сделать на стенах надписи. Ещё в качестве презента она отдала Сайпуллаеву ноутбук своего сына. За неделю до нападения Инна привела мужчину в квартиру, чтобы тот ознакомился с обстановкой.



"В тот вечер у нас были гости, мы выпивали, но Кобер не был пьян. Я оставила ключи от квартиры в условном месте в подъезде. С Сайпуллаевым мы договорились о сигнале, я включу свет, когда Кобер заснёт. Жить с ним после нападения я не собиралась, планировала уйти от него", — рассказала Паздникова.



По её словам, она думала, что Сайпуллаев будет один. Поэтому когда в квартиру вошли ещё двое незнакомцев, женщина удивилась.



"Когда я поняла, что их трое, мне стало страшно. Я выпила успокоительные таблетки и боялась выйти из спальни. В кабинете был шум. Я даже подумала, что нужно позвонить в полицию, но испугалась, что и меня побьют. Потом в спальню забежал Наби. Он сказал, что Кобер не дышит, что он мёртв. Меня охватил ужас. Я подумала, что этого не может быть. Наби потребовал показать деньги и ценности. В квартире была паника и суета", — вспоминает подсудимая.



Когда мужчины ушли, она подошла к Коберу в надежде, что он ещё жив. Потом пошла к соседям, они вызвали полицию и скорую помощь.







Женщина добавила, что Кобер был очень осторожный и боялся преследования. По её словам, у него были неприятности.

"На него уже нападали, и он боялся. Даже постоянно приглашал малознакомых людей, лишь бы не входить в подъезд и в квартиру одному. На нашем этаже часто бывали какие-то ребята, подростки, бывало, стучали в квартиру", — рассказала подсудимая. По словам женщины, с Сайпуллаевым они не договаривались о каком-либо вознаграждении. Он пошёл на преступление "за идею". Однако мужчины забрали из квартиры около 2 000 долларов, которые Инна с Кобером откладывали на поездку за границу и свою свадьбу.

Во время процесса судья запретил обвиняемой Инне Паздниковой рассказывать о её личной жизни с убитым Владимиром Кобером. Он посчитал, что эта информация может оказать давление на присяжных.