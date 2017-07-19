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Главная Новости Происшествия

Следователь, получивший взятку в 4 млн от бывших властей Янтарного, сел на четыре года

07:36
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Калининградского следователя, который получил взятку в четыре миллиона от бывших властей Янтарного,  приговорили к четырём годам и трём месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает СУ СК по области.

Мужчину признали виновным по ст. 159 УК РФ (“Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере”). Его подельника, который передавал деньги, осудили по ст. 291.1 УК РФ (“Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере”) и посадили на 5,5 лет колонии строгого режима.
 
В июле 2014 года 53-летний калининградец обратился к знакомому следователю Центрального района и попросил его передать четыре миллиона коллегам, которые занимались делом экс-заместителей главы Янтарного Владимира Иванова и Алексея Лапина. Чиновников поймали на крупной взятке. За упомянутую сумму сотрудники СК должны были переквалифицировать действия фигурантов на менее тяжкую статью УК РФ, по которой можно прекратить уголовное дело.
 
“Экс-следователь, не имея возможности повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении чиновников и осознавая данный факт, решил путем обмана незаконно обогатиться. Он сообщил 53-летнему калининградцу, что за 4 млн рублей, которые он якобы передаст должностным лицам следственного управления, его знакомые смогут избежать уголовной ответственности. На самом деле бывший следователь регионального управления СК России из корыстных побуждений решил путем обмана завладеть указанными денежными средствами”, — говорится в сообщении. 
 
Спустя несколько дней следователь получил от знакомого деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Преступные действия бывшего сотрудника СУ СК пресекли его коллеги из службы собственной безопасности и оперативные сотрудники УФСБ.
 
В 2014 году заместители главы Янтарного Владимир Иванов и Алексей Лапин получили взятку в девять миллионов рублей от местной предпринимательницы. В обмен на это чиновники выделили женщине четыре земельных участка под строительство кафе. В 2016 году их приговорили к 8,5 и 8 годам колонии строгого режима соответственно и штрафу в 90 000 000 рублей, который потом снизили в три раза. 
 

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