Спустя два года экспертиза установила реальную причину смерти посетителя клуба "Планета"

В Калининграде провели комиссионную судебную экспертизу, по результатам которой спустя 2,5 года удалось установить, что 37-летний калининградец умер около клуба "Планеты" от травмы шеи, а не от болезни сердца. Об этом Клопс.Ru сообщил адвокат Евгений Серых, он представляет интересы семьи погибшего мужчины.

Комиссионную экспертизу провели в Калининграде. Она установила прямую причинно-следственную связь между повреждением гортани, которое 37-летний Сергей Шабан получил на ступеньках "Планеты", и его смертью.

В первом заключении было указано, что перед наступлением смерти у пострадавшего был сломан кадык. Однако, это не помешало судмедэкспертам сделать вывод, что травма в "прямой причинной связи с наступлением смерти не состоит". Эксперты, а потом и следствие заключили, что умер Шабан от ишемии, — говорит Евгений Серых. — Мы не раз жаловались на такие выводы, обжаловали решения следствия. Тем не менее, дело не расследовалось, а лежало "мёртвым грузом" два года! Новую экспертизу провели только весной 2017 года, после наших требований. В ней наконец-то усмотрели связь между избиением Сергея, сломанным кадыком и его смертью. Сейчас полиция передала эту экспертизу и материалы уголовного дела в следственный комитет. Надеюсь, следователи пересмотрят обвинение на более тяжкое.

Сейчас, по словам адвоката, подозреваемого уже, скорее всего, ознакомили с результатами новой экспертизы. С родственниками погибшего — вдовой и дочерью Сергея — он не связывался, не предлагал им помощь или компенсацию. После того, как следствие примет процессуальное решение, пострадавшие планируют заявить гражданский иск с требованием компенсации морального и материального вреда.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко сообщила, что уголовное дело, которое расследовали в полиции по ч. 1 ст 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) органы следствия УМВД переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) поскольку получили заключение комиссионной судебной экспертизы. Материалы дела для дальнейшего расследования переданы в СКР по Калининградской области. Сейчас предварительное следствие по уголовному делу производит следователь следственного отдела по Ленинградскому району г. Калининграда регионального СКР.