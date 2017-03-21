Один удар и мгновенная смерть: родные погибшего у "Планеты" калининградца два года добиваются наказания виновного

37-летний калининградец Сергей Шабан умер 14 февраля 2015 года на пороге ночного клуба "Планета". Его избили. Экспертиза показала, что у погибшего сломан кадык, однако следствие пришло к выводу, что умер Шабан не от травм, а от ишемической болезни сердца. Правоохранители не усмотрели взаимосвязи между ударом в шею и мгновенной смертью посетителя клуба. Подозреваемый в смертельном избиении — руководитель одного из светлогорских МУПов Вадим М.

На момент гибели Сергея его гражданская жена Светлана была беременна. Дочка родилась спустя полтора месяца — 2 апреля 2015 года, своего папу она видела только на фотографиях. Света воспитывает девочку одна, ей пришлось доказывать в суде, что Эля — кровный ребёнок Сергея, а значит, они с дочерью вправе проходить по делу как потерпевшая сторона.

Любили и доверяли друг другу

Сергей Шабан и Светлана Цирк прожили вместе три года. У обоих это был второй брак. Они познакомились на вечеринке у друзей и сразу приглянулись друг другу. Потом стали встречаться, решили вместе жить. Официально не расписывались, полностью друг другу доверяли и даже не предполагали, что их что-то может разлучить.

Сергей и Светлана. Фото из архива семьи

"Мы оба сделали осознанный выбор и были счастливы, — рассказала Клопс.Ru Светлана. — Построили свой дом, в который переехали, а спустя два года решили завести общего ребёнка. Сергей был честный, добрый, у нас была крепкая хорошая семья. Я всегда чувствовала его любовь и заботу по отношению к себе и моей дочери от первого брака, которая жила с нами".

Больше живым не видела

Светлана рассказала, что в тот роковой день, 14 февраля 2015 года, муж проснулся рано, поздравил её с Днём святого Валентина и уехал на работу. У него были дела по бизнесу, встреча с компаньонами. Света уехала с подругами гулять на море.

"Вечером Сергей сообщил мне по телефону, что пойдёт с друзьями и партнёрами в "Планету", — рассказывает Светлана. — Я не была против. Мы с ним часто бывали в этом заведении, муж прекрасно пел и обожал караоке. Я спокойно ждала его дома. Ещё раз повторю — между нами было полное доверие, он очень любил меня, поэтому я была совершенно спокойна. Больше я Сергея живым не видела..."

Около двух часов ночи к Светлане приехали жёны их общих друзей. Они сообщили, что Сергея избили на пороге клуба и он умер до приезда скорой помощи.

"Я была в таком шоке — всё как в тумане... — вспоминает женщина. — Поехала в отдел полиции Ленинградского района. Следователь вёл себя грубо, выкладывал на стол вещи мужа: кошелёк, ключи, телефон... Смотрел на меня с какой-то иронией, сказал, что Серёжа напился и подавился рвотными массами. Хотя потом я видела, что одежда у него была чистая, да и экспертиза установила совсем другую причину смерти".

Светлана Цирк. Фото: Александр Подгорчук

Практически всё время с этого дня и до родов Светлана находилась в больнице.

"Я была будто в тумане, не знаю, как я выносила здорового ребёнка... — вспоминает она. — На этот свет меня вернуло появление дочери. Это вывело меня из депрессии, вернуло к жизни и заставило бороться за наши права. Родители Сергея живут в области, они оставили попытки восстановить справедливость. Растить девочку, обивать пороги следственных органов, общаться к юристам мне помогали мои родители и брат".

Вышли поговорить

После гибели Сергея Светлана и её брат Михаил приложили все усилия, чтобы восстановить картину произошедшего и наказать виновного. Сразу после трагедии в УМВД озвучивали официальную версию случившегося , которая несколько отличалась от фактов, собранных вдовой. Благодаря очевидцам и записям с видеокамер, установленных в "Планете" и у входа в неё, Светлана почти пошагово восстановила события того вечера.

В "Планете" Сергей был с несколькими друзьями. Сначала он сидел в баре внизу, потом с одним из приятелей поднялся наверх. Там у них произошёл конфликт с двумя другими посетителями клуба. Из-за чего поспорили мужчины, неизвестно. От слов они перешли к делу.

"Один незнакомец вызвал моего мужа на улицу, второй пошёл следом, — рассказывает Света. — Не более минуты между ними длился разговор, после чего на кадрах видно, как Сергея бьют — он отлетает и падает на асфальт возле лестницы. Удар был такой силы, что муж буквально упал замертво — при том, что он был очень высокий и здоровый, весил около 130 килограммов". Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть пострадавшего.

Через несколько дней Вадим М. явился в полицию с повинной и дал признательные показания. М. не скрывал, что ударил Шабана. Однако, по его словам, это были обычные пощёчины. Мужчину опросили и отпустили. Всё это время он находится в статусе подозреваемого.

Сломан кадык, но умер от ишемии

Через некоторое время Светлане стало известно, что тело её мужа от "Планеты" увезла скорая. В праздник около заведения было многолюдно, и мёртвое тело хотели быстрее убрать.

"Это очень странно, ведь скорая помощь возит живых, даже когда медики констатируют смерть, они не забирают тело! Тем более, когда смерть криминальная — всегда сначала работают оперативники, следователи, а затем тело забирает спецмашина, — говорит Светлана. — На месте преступления должен быть и судмедэксперт, который делает предварительные выводы о причинах смерти, устанавливает её взаимосвязь с предшествующими событиями. Но в нашем случае этого не случилось — тело Сергея осматривали в карете скорой помощи. Кстати, позже бригада медиков подтвердила, что примерно через 10 минут после вызова на "03" они приехали к уже мёртвому человеку".

По мнению Светланы, этот небольшой нюанс сыграл решающую роль в расследовании обстоятельств дела. В результате такого осмотра появилось экспертное заключение, в котором указано, что непосредственно перед смертью у пострадавшего был сломан кадык, но травма шеи в "прямой причинной связи с наступлением смерти не состоит". А умер Шабан, по мнению экспертов, от ишемической болезни сердца, которая была у него при жизни.

Статья "Побои" и бездействие следствия

Вадим М. остаётся на свободе, ведёт жизнь обычного гражданина, продолжает возглавлять муниципальную организацию. В то время как Светлана второй год доказывает, что её мужа не просто "побили", а избили до смерти.

"Материалы дела находятся в полиции, хотя преступления со смертельным исходом расследует следственный комитет. Но региональный СУ СК в возбуждении уголовного дела отказал, — рассказал Евгений Серых — адвокат Светланы и Эвелины Цирк. — В 2015 году полиция даже пыталась возбудить дело по статье "Побои" и передать эти материалы в мировой суд. Мы пожаловались в прокуратуру, прокуратура потребовала провести новую проверку. Наши требования о дополнительной экспертизе остались без ответа: материалы дела направили в Санкт-Петербург, где они пролежали полгода, а потом вернулись в Калининград. Мы не раз через суд обжаловали бездействие следствия, суд признавал нашу правоту. Но дело буквально два года лежит мёртвым грузом и не двигается ни в какую сторону!"

Вред здоровью, повлёкший смерть

Как пояснил адвокат, после их жалоб в отношении Вадима М. всё же возбудили уголовное дело по статье 111 часть 1 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", повлёкшее за собой утрату здоровья или трудоспособности. То есть данное обвинение предполагает, что Сергею Шабану нанесли серьёзные увечья, но он остался жив. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 8 лет, и такие преступления расследует полиция.

"Мы настаиваем на том, что в данном случае уместно обвинение по более тяжкой статье — человек после избиения умер, и история тут совсем другая, — поясняет Серых. — Очевидно, что нужно возбуждать уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего". Если будет возбуждено дело по этой статье, то полиция должна будет передать материалы дела в следственный комитет. Наказание за такое преступление подразумевает до 15 лет лишения свободы".

Не предложил помощь и не извинился

В январе этого года Светлана написала обращение начальнику УМВД по Калининградской области Игорю Илларионову и записалась к нему на приём. Она просила принять меры, чтобы началось надлежащее расследование уголовного дела и были установлены подлинные обстоятельства смерти мужа.

"Примерно за месяц до приёма в УМВД засуетились, — рассказывает Светлана. — Нам сообщили, что наконец-то назначена комиссионная судмедэкспертиза, на которой мы давно настаивали. Она должна помочь установить взаимосвязь между травмами и смертью Сергея. Если подтвердится эта связь, действия подозреваемого должны быть переквалифицированы по более тяжкой статье".

По словам адвоката, от тяжести содеянного будет зависеть и компенсация причинённого ущерба пострадавшим — морального и материального вреда.

Эвелина родилась после того, как её отец погиб. Фото из архива семьи

"Светлана осталась с ребёнком на руках, два года она одна воспитывает Эвелину, — говорит Евгений Серых. — Её брат и родители взяли на себя все расходы по их содержанию. За это время подозреваемый ни разу не связался с семьёй погибшего, не предложил им помощь и даже не извинился. Я считаю, что расходы по содержанию Светланы и её дочери должен нести человек, виновный в гибели Сергея Шабана".

Что говорят в СК "Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда Следственного управления проведена процессуальная проверка по факту смерти Шабана, — сообщила Клопс.Ru старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко. — По результатам этой проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 111 часть 4 УК РФ, так как экспертиза показала, что смерть Шабана наступила в результате болезни сердца и прямой причинной связи между телесными повреждениями, причинёнными ему в драке, и смертью нет. В феврале 2017 года адвокат обжаловал само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 111 часть 4, суд эту жалобу удовлетворил и отменил постановление следственного отдела. Как только судебное решение поступит в СУ СК, незамедлительно будет организована дополнительная процессуальная проверка". Что касается комиссионной экспертизы, на которой настаивал адвокат Серых, то провести её суд обязал органы полиции, пояснили в СК.

Смертельная травма

Похожий случай произошёл в августе прошлого года около кафе "Макдоналдс" в Калининграде . Боксёр Владимир Иванов, сидевший за рулём одной из машин, повздорил с двумя подвыпившими посетителями. Перепалка переросла в драку. Спортсмен несколько раз ударил одного из своих противников — Максима Дудина. Один из ударов в шею, как позднее пояснили следователи, оказался смертельным.

Фото: Александр Подгорчук