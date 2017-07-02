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СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве

15:38
  591 0
Архив Клопс.Ru
В Москве бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и ещё двоих подозреваемых в деле о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде Тверской суд взял под стражу. Об этом сообщает Live со ссылкой собственные источники в правоохранительных органах.
 
"Экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, глава дирекции строительства объектов Востока "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский арестованы сегодня Тверским судом Москвы, — рассказал Live источник в правоохранительных органах. — Их подозревают в причастности к хищениям средств  при строительстве стадиона "Арена Балтика".
 
При этом в  "Глобалэлектросервисе" изданию отказались комментировать арест своего сотрудника. В группе компаний "Сумма" и Тверском суде Москвы данную информацию не подтвердили.
 
Ранее собственные источники сообщили Клопс.Ru, что в Калининграде задержан сотрудник ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального строительства", имеющий отношение к приёмке выполненных работ на строящемся стадионе к ЧМ-2018. При этом начальник правового отдела РУЗКС Марат Джатиев сообщил, что ему неизвестно о задержании одного из его сотрудников.
 
Сообщалось также, что Амир Кушхов написал заявление об увольнении после того, как была проведена проверка деятельности регионального Минстроя. 6 декабря глава Калининградской области Антон Алиханов подписал приказ о его увольнении. По словам врио губернатора региона, материалы были направлены в правоохранительные органы.

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