СМИ: в правительстве Калининградской области проходят обыски, связанные со строительством стадиона к ЧМ-2018

В правительстве Калининградской области и в офисе компании "ГлобалЭлектроСервис" прошли обыски, связанные со строительством стадиона "Калининград-Арена" к ЧМ-2018. Об этом сообщает РБК с ссылкой на информагентство "Национальные интересы"

По данным агентства, правоохранители выявили хищения государственных средств, выделенных по программе строительства объектов чемпионата мира по футболу. По факту завышения объёмов выполненных работ при подготовке площадки строительства для стадиона завели уголовное дело. Сумма ущерба составляет более 500 млн рублей.

Сообщается об обысках в правительстве Калининградской области, в холдинге "СуммаГрупп" и входящих в него коммерческих организациях. РБК называет среди организаций, где прошли следственные действия, "ГлобалЭлектроСервис", входящий в "Сумму". Он в 2014 году получил подряд на инженерную подготовку участка под стадион. ГКУ "Региональное управление заказчика капитального строительства" выступило заказчиком. Общая сумма контракта – 850 млн рублей.

В Региональном управлении заказчика капитального строительства предоставить комментарий отказались. Не смогли прокомментировать обыски и в Росгвардии. В Следственном комитете заявили, что их сотрудники не выезжали на перечисленные объекты. В региональном УМВД сообщили, что предоставят комментарий позже.