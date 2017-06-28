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СМИ: в правительстве Калининградской области проходят обыски, связанные со строительством стадиона к ЧМ-2018

18:35
  4831 9
Архив Клопс.Ru
В правительстве Калининградской области и в офисе компании "ГлобалЭлектроСервис" прошли обыски, связанные со строительством стадиона "Калининград-Арена" к ЧМ-2018. Об этом сообщает РБК с ссылкой на информагентство "Национальные интересы".
 
По данным агентства, правоохранители выявили хищения государственных средств, выделенных по программе строительства объектов чемпионата мира по футболу. По факту завышения объёмов выполненных работ при подготовке площадки строительства для стадиона завели уголовное дело. Сумма ущерба составляет более 500 млн рублей.
 
Сообщается об обысках в правительстве Калининградской области, в холдинге "СуммаГрупп" и входящих в него коммерческих организациях. РБК называет среди организаций, где прошли следственные действия, "ГлобалЭлектроСервис", входящий в "Сумму". Он в 2014 году получил подряд на инженерную подготовку участка под стадион. ГКУ "Региональное управление заказчика капитального строительства" выступило заказчиком. Общая сумма контракта – 850 млн рублей.
 
В Региональном управлении заказчика капитального строительства предоставить комментарий отказались. Не смогли прокомментировать обыски и в Росгвардии. В Следственном комитете заявили, что их сотрудники не выезжали на перечисленные объекты. В региональном УМВД сообщили, что предоставят комментарий позже.
 

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9 комментариев Правила комментирования

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Inssider
Inssider #
18:50
Ну вот, откат практически 60%. А ведь так везде!
А ведь 500 миллионов - это 500 квартир! А весь бандитско-воровской мундиаль - это полное решение проблемы аварийного жилого фонда!
Ни одна страна никогда в истории еще не знала такого тотального масштаба грабежа и разрушения изнутри!
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C-500
C-500 #
19:28
Неужели дождались?! Санек на даче в Ницце сухарики сушит, там и погодка как раз соответствует
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непоседа
непоседа #
19:35
писец....ну не могут без этого жить чинуши даже областного масштаба с окладами по-белому от 100 т.руб,не могут,грешат ....
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aauuii2244
aauuii2244 #
19:49
ну кто бы сомневался)
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cajewa 1
cajewa 1 #
20:13
Так так так.Все воруют,а мне и украсть нечего-ну дайте хоть что нить скомунистить.
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Master
Master #
20:18
А контролировать постоянно и неустанно процесс строительства ежедневно ... не доходит??? Тем более, что стоимость нашей элиты и чиновничества известны. 
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Inssider
Inssider #
20:46
А контролировать постоянно и неустанно процесс строительства ежедневно ... не доходит??? Тем более, что стоимость нашей элиты и чиновничества известны. 
Просто только сейчас приходит леденящее душу осознание масштабов и необратимости катасрофы, творившейся в стране в последние 17 лет на наших глазах.
Прежних цен на нефть уже никогда не будет, а с ними и денег из-за рубежа, на которые можно делать жизненно необходимые для жизни страны закупки. А свои заводы, пусть и устаревшие, уже практически все разрушены физически и застроены торговыми центрами, что не позволяет наладить хоть какое-то собственное производство. Фактически промышленность, создававшаяся в стране на протяжении всего прошлого века несколькими поколениями наших отцов и дедов была разрушена "за ненадобностью" в течение каких-то 10 лет!
Таких сокрушительных потерь еще не было никогда в истории, даже во время войны!
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koteyka
koteyka #
21:04
Кому то из ментущек  денежку на лапку не дали. Клоуны !
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ЮрийВасин
Васин Юрий #
21:16
В рососии опять ничего нового! Все в Умвд и правительстве делают удивленные лица и разводят руками))
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