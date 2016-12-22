В региональном правительстве рассказали, что стало причиной увольнения главы Минстроя Кушхова

Вопросы к деятельности регионального министерства строительства появились в середине ноября. Как следует из ответа на информационный запрос, 11 ноября на оперативном совещании и. о. министра Амир Кушхов представил доклад по вопросу "Объекты строительства с федеральным финансированием с нарушением сроков строительства".

По итогам представленных министерству контроля (надзора) данных поручили провести проверку, чтобы определить причины отставания сроков. Проверка показала, что "основной причиной стал низкий уровень организации всего комплекса работ на объектах строительства со стороны Минстроя".

Приказ об увольнении министра был подписан 6 декабря главой Калининградской области Антоном Алихановым.