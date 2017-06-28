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Пресс-секретарь Алиханова: Глава региона проинформирован об обысках, связанных со строительством стадиона к ЧМ-2018

20:29
  1859 0
Архив Клопс.Ru
Врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова проинформировали о проведении оперативных мероприятий в Калининграде в среду, 28 июня. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.
 
"Глава региона Антон Алиханов находится в рабочей поездке. Он проинформирован о прошедших сегодня действиях правоохранительных органов. Более полная информация будет предоставлена позже", – пояснила Родина.
 
Ранее сообщалось, что в правительстве Калининградской области, в холдинге "СуммаГрупп" и входящих в него коммерческих организациях прошли обыски. Их связывают с уголовным делом по факту завышения объёмов выполненных работ при подготовке площадки строительства для стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде. В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что бойцы ОМОНа оказали силовую поддержку сотрудникам УМВД при проведении оперативных мероприятий. Цель проведения оперативных мероприятий в ведомстве не уточнили. 
 

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