Пресс-секретарь Алиханова: Глава региона проинформирован об обысках, связанных со строительством стадиона к ЧМ-2018

Врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова проинформировали о проведении оперативных мероприятий в Калининграде в среду, 28 июня. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

"Глава региона Антон Алиханов находится в рабочей поездке. Он проинформирован о прошедших сегодня действиях правоохранительных органов. Более полная информация будет предоставлена позже", – пояснила Родина.