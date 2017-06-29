Источник: В Калининграде задержан чиновник, имеющий отношение к приёмке работ на стадионе к ЧМ-2018

В Калининграде задержан сотрудник ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального строительства", имеющий отношение к приёмке выполненных работ на строящемся стадионе к ЧМ-2018. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

ГКУ КО "РУЗКС" выполняет функции заказчика-застройщика, а также строительного надзора и является структурным подразделением правительства Калининградской области.

Начальник правового отдела РУЗКС Марат Джатиев пояснил, что вчера в их учреждении проводились обыски, связанные со строительством стадиона на Острове. Однако о том, что сотрудника их организации задержали, он не знает.

Обыски начались примерно в 10:00 и проводились до вечера во всём учреждении, — сообщил Клопс.Ru Марат Джатиев. — Предписания на проведение обыска я не видел, оно выдавалось кому-то из руководства. О его содержании мне пока неизвестно. Обыски проводили следователи какой-то московской структуры при МВД. Более конкретно я сказать не могу. В правовом отделе изъяли материалы судебных разбирательств арбитражного суда".

По словам Джатиева, эти разбирательства и изъятые документы связаны со строительством стадиона и работой подрядных организаций. О том, какие действия правоохранительные органы предпримут в дальнейшем, начальник правового отдела ответить затруднился.

"Директор, возможно, лучше знает ситуацию, но сейчас он находится в Москве — в заранее запланированной командировке", — подчеркнул Джатиев.

По словам Джантиева, сейчас суды рассматривают ряд исков РУЗКС к различным подрядным организациям, которые проводят работы на Острове.

Компания "ГлобалЭлектроСервис", являющаяся дочерним предприятием ГК "Сумма" Зиявудина Магомедова, https://www.summagroup.ru/#main выиграла тендер на подготовку площадки под стадион стоимостью 785 млн рублей. Работы закончились в 2014 году, но, по словам Марата Джантиева, заказчика не устроило их качество.

Не так давно арбитраж рассмотрел наш иск к ОАО "ГлобалЭлектроСервис". Мы считаем, что они использовали некачественный песок для консолидации грунтов. Экспертиза, назначенная судом, установила, что подрядчик выполнил работы качественно, мы суд проиграли", — добавил юрист.

В компании "ГлобалЭлектроСервис" Клопс.Ru сообщили, что в их московском офисе проводились следственные действия. Они связаны с проверкой работы одного из субподрядчиков, но это не имеет отношения к контракту на проведение инженерной подготовки участка под стадион. По словам представителя "ГлобалЭлектроСервиса", экспертиза подтвердила, что результаты работ отвечают требованиям технической и проектной документации.

"На сегодняшний день мы не можем дать более подробные комментарии по факту обысков, но подумайте сами: в СМИ говорят об ущербе в 500 млн рублей, при этом весь наш контракт стоил около 800 миллионов", — добавил собеседник.

По неподтверждённым данным, обыски в ГКУ КО "РУЗКС" и ОАО "ГлобалЭлектроСервис" проводили сотрудники Следственного департамента УМВД России. Задержанного сотрудника РУЗКС этапировали в Москву. В ближайшие дни следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте. В региональной пресс-службе УМВД, а также в пресс-центре УМВД России эту информацию пока не комментируют.

В среду, 28 июня, в правительственных структурах Калининградской области и офисе компании "ГлобалЭлектроСервис" прошли обыски, связанные со строительством стадиона "Калининград-Арена" к ЧМ-2018. По данным СМИ, правоохранители выявили хищения государственных средств, выделенных по программе строительства объектов ЧМ-18. По факту завышения объёмов выполненных работ при подготовке площадки строительства для стадиона завели уголовное дело. Сумма ущерба составляет более 500 млн рублей.

Об обысках, связанных со строительством стадиона к ЧМ-2018, проинформировали врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В четверг, 29 июня, глава региона прокомментировал ситуацию: "Необходимо дождаться решения суда об итогах работы правоохранительных органов. Они будут озвучены в перспективе. Давайте соблюдать презумпцию невиновности. От себя могу добавить: я неоднократно заявлял, что замеченным в коррупции чиновникам нет места в региональном правительстве. Все, кто нарушил закон, будут отвечать по всей его строгости. Что касается объектов строительства к ЧМ-2018, то заверяю, что все они будут сданы в срок с надлежащим качеством, все обязательства будут выполнены. Это же касается и объектов ФЦП. Я лично контролирую этот процесс".