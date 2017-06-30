Бывший сотрудник ИК-9, передавший заключённым дрожжи и мобильные телефоны, пойдёт под суд
Бывший сотрудник исправительной колонии, проносивший на территорию запрещённые продукты, предстанет перед судом за взяточничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
29-летний капитан обвиняется по ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере"). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
С декабря 2016 по январь 2017 года он пронёс на территорию ИК-9
восемь пачек сухих дрожжей. Это продукт является запрещённым. От осуждённого он получил взятку в 30 тыс. рублей, которые перевёл на QIWI-кошелек.
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