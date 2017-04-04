В Калининграде сотрудника колонии поймали на взятках за передачу запрещённых предметов
В Калининграде сотрудники ОСБ УФСИН России по Калининградской области задержали сотрудника исправительной колонии, бравшего взятки за доставку запрещённых предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемым оказался офицером внутренней службы. В середине марта он получил 15 тысяч рублей через QIWI-кошелёк. В обмен на выплаты злоумышленник неоднократно привозил заключённым запрещённые предметы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему грозит до двух миллионов рублей штрафа с лишением права занимать определённые должности.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.