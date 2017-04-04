В Калининграде сотрудника колонии поймали на взятках за передачу запрещённых предметов

В Калининграде сотрудники ОСБ УФСИН России по Калининградской области задержали сотрудника исправительной колонии, бравшего взятки за доставку запрещённых предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Подозреваемым оказался офицером внутренней службы. В середине марта он получил 15 тысяч рублей через QIWI-кошелёк. В обмен на выплаты злоумышленник неоднократно привозил заключённым запрещённые предметы.



В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему грозит до двух миллионов рублей штрафа с лишением права занимать определённые должности.