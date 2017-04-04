Сотрудник ИК-9, пойманный на взятке, получил деньги за передачу мобильных телефонов

Сотрудник калининградской колонии, пойманный на взятке, получил деньги за передачу осуждённому пяти мобильных телефонов. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



13 марта 29-летний капитан внутренней службы получил от посредника 15 000 рублей на свой QIWI-кошелёк. Взамен он пронёс на режимный объект пять мобильных телефонов и передал их заключённому.



"В настоящее время подозреваемый уволен из органов Федеральной службы исполнения наказаний. В ходе предварительного следствия будут проверены сведения об иных возможных эпизодах преступной деятельности бывшего сотрудника колонии", — говорится в сообщении.